Угроза сохраняется: Байден продлил режим ЧП в США, длящийся более 20 лет

Американский президент Джо Байден продлил ещё на год режим чрезвычайного положения, который был введён после терактов 11 сентября 2001 года. Соответствующее заявление лидера США опубликовано на сайте Белого дома.

"Я направил в Федеральный реестр прилагаемое уведомление, в котором говорится, что чрезвычайное положение, объявленное в прокламации 7463 в отношении террористических атак на Соединённые Штаты 11 сентября 2001 года, будет действовать ещё один год", — сообщил Байден.

По его словам, террористическая угроза в отношении США всё ещё сохраняется. Режим ЧП предоставляет президенту возможность в любой момент воспользоваться некоторыми дополнительными юридическими полномочиями.

Напомним, 11 сентября 2001 года террористы "Аль-Каиды"* захватили самолёты и направили их на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагон. Ещё один самолёт рухнул в штате Пенсильвания. В результате терактов погибло около трёх тысяч человек. В 2021 году в годовщину терактов лидер "Аль-Каиды" сделал обращение. Что примечательно, в феврале ходили слухи о том, что Айман аз-Завахири умер в конце 2020-го от астмы.