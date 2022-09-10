В США пригрозили ответственностью за сокрытие данных о нефти из РФ при потолке цен

Режим потолка цен на российскую нефть подразумевает ответственность для компаний, которые будут скрывать или фальсифицировать реальную закупочную стоимость. Об этом предупредил первый заместитель министра финансов страны Адевале Адейемо.

"По вопросу правового применения: те, кто будет уклоняться от выполнения режима потолка цен, фальсифицируя документы или иным образом скрывая истинное происхождение или цену нефти, столкнутся с последствиями в рамках внутреннего законодательства тех юрисдикций, которые выполняют режим потолка", — сказал Адейемо.

По словам чиновника, потолок цен будет установлен ниже рынка, но выше себестоимости. Он уверен, что у России мало возможностей для хранения сырья, поэтому она будет вынуждена продавать нефть по установленным ценам. Адейемо призвал страны и компании придерживаться этого лимита и уточнил, что власти обнародуют предварительные пояснения по тому, как эта система должна работать.