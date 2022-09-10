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10 сентября, 02:40

США будут наказывать покупателей российской нефти

Минфин США намерен наказывать компании, не соблюдающие потолок цен на нефть РФ

Минфин США заявил, что собирается наказывать компании и физлица, которые будут закупать нефть России дороже ценовых ограничений, которые сейчас готовит официальный Вашингтон.

"Физические и юридические лица, которые осуществляют значительные закупки нефти сверх ценовых ограничений, могут подвергнуться действиям, направленным на исполнение санкций", — гласят справочные материалы американского Минфина, на которые ссылается РИА "Новости".

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Напомним, главы минфинов стран "Большой семёрки" договорились ввести предельные цены на поставки российских энергоносителей. В связи с этим глава Минфина США Джанет Йеллен выразила надежду на падение доходов России и уменьшение стоимости энергоносителей на глобальном рынке. А в ЕК пригрозили России последствиями в случае несоблюдения газовых контрактов.

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ТАСС / Алёна Гниденко

Дмитрий Алексиевич

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