США будут наказывать покупателей российской нефти
Минфин США намерен наказывать компании, не соблюдающие потолок цен на нефть РФ
Минфин США заявил, что собирается наказывать компании и физлица, которые будут закупать нефть России дороже ценовых ограничений, которые сейчас готовит официальный Вашингтон.
"Физические и юридические лица, которые осуществляют значительные закупки нефти сверх ценовых ограничений, могут подвергнуться действиям, направленным на исполнение санкций", — гласят справочные материалы американского Минфина, на которые ссылается РИА "Новости".
Напомним, главы минфинов стран "Большой семёрки" договорились ввести предельные цены на поставки российских энергоносителей. В связи с этим глава Минфина США Джанет Йеллен выразила надежду на падение доходов России и уменьшение стоимости энергоносителей на глобальном рынке. А в ЕК пригрозили России последствиями в случае несоблюдения газовых контрактов.
ТАСС / Алёна Гниденко