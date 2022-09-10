Карлу III напророчили судьбу последнего британского монарха

Принц Чарльз, восходящий на престол как Карл III, может стать последним королём Великобритании и Содружества, так как в условиях мировой нестабильности и экономического кризиса население королевства будет всё больше относиться к "церемониальному" институту монархии как к дорогостоящей обузе. Такое мнение высказал научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

Напомним, 10 сентября принц Чарльз официально будет объявлен королём Карлом III. На престоле он сменит свою умершую мать Елизавету II, которая правила Соединённым Королевством свыше 70 лет.

"При том кризисе, в котором находится вся Европа, а Британия ещё усложнила себе жизнь Брекситом, институт монархии может оказаться слишком обременительным, а Карл III — стать последним Виндзором на британском престоле. Если экономическая ситуация ухудшится, в том числе из-за скачков цен на энергоносители, британцы могут задаться вопросом: "Зачем нам тратить сотни миллионов фунтов стерлингов на семью аристократов, которая не играет никакой полезной роли в управлении страной?" — приводит слова Мягкова РИА "Новости".