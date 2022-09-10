Украинский публицист раскритиковал венгерский учебник за раздел о Крыме

Украинский журналист Богдан-Олег Горобчук высказал недовольство тем, что венгерские восьмиклассники, по его мнению, обучаются географии по учебникам, которые противоречат позиции Киева по принадлежности Крымского полуострова. Внимание на этом вопросе Горобчук заострил в статье для издания Espreso.

Так, в этом учебнике Карпаты названы единственными высокими городами Украины. Публицист утверждает, что этот факт является не чем иным, как попыткой лишить Украину суверенитета над Крымскими горами.

"Чтобы ещё толще намекнуть на то, чей же, по мнению венгерских чиновников, Крым, авторы учебника пишут о том, что Карпаты — единственные горы на Украине. Будто Крымские горы нам уже не принадлежат", — негодует киевский журналист.

Возмутился Горобчук и из-за того, что причиной событий в Крыму учебник называет этнический конфликт на Украине. Как напоминает составитель учебника, большинство населения полуострова — это русские граждане.

"Было бы ещё полбеды, если бы это было какое-то неофициальное пособие, но это общеобразовательный учебник, разработанный государственным центром OFI и обязательный для венгерских восьмиклассников", — пишет автор Espreso.