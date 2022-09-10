В ВВС Украины признали, что получить от США истребители невозможно

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Киев пока не может получить от США истребители F-15 и F-16. Это связано с тем, что данные самолёты "достаточно привередливы".

"Украина оказалась в патовой ситуации, когда они нам нужны уже сегодня. А это невозможно. Ведь они нуждаются не только в обучении пилотов, но и других специалистов, которые будут обеспечивать эту технику, — военных инженеров. Эти американские истребители достаточно привередливы", — сказал Игнат в интервью агентству "РБК-Украина".

Отвечая на вопрос, что сдерживает Вашингтон от предоставления Киеву таких истребителей, представитель командования украинских ВВС сказал, что подобные военные самолёты — это уже "вишенка на торте".

"Это самое технологичное из того, что нам могут поставить союзники. И к тому же не так просто нам их передать. Словакия, которая нам передаёт МиГ-29, ждала те F-16 едва ли не шесть лет. Государства стоят в очереди, чтобы получить эти истребители", — подчеркнул Игнат.

Он сообщил также, что обучение украинских пилотов для управления иностранными истребителями, которое обещали провести США, пока не началось. Вашингтон выделил на это 100 миллионов долларов, обучение должно пройти в следующем году. Но при этом Штаты до сих пор не определились, какой тип самолётов будут поставлять Киеву.

Ещё одной проблемой является адаптация аэродромной инфраструктуры Украины под американские самолёты. Киеву придётся создать средства управления и связи, а также подготовить взлётно-посадочные полосы.