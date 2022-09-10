Время новых контрактов: Поставки оружия Киеву истощили Пентагон

Пентагон распределил контракты на сумму 1,2 миллиарда долларов, необходимые для восполнения вооружений и боеприпасов, которые были переданы Украине из арсеналов армии США. Об этом сообщил заместитель главы оборонного ведомства Уильям ЛаПлант.

"Уже реализуются контракты на сумму около 1,2 миллиарда долларов для восполнения военных запасов США. Помимо прочего 352 миллиона долларов выделено на ракеты Javeline, 624 миллиона — на ракеты Stinger, 33 миллиона — на системы Himars", — приводит сообщение ЛаПланта сайт Пентагона.

В ту же сумму обойдётся производство нового оружия для Киева, в том числе 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, беспилотников, радаров и "тактического автотранспорта".