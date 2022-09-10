"Это ещё зима не пришла": Японцы признали победу России над западными санкциями

Читатели японского издания Yahoo News Japan заявили о бесполезности западных санкций против России. Портал опубликовал материал, в котором сообщалось о росте доходов Москвы от экспорта энергоресурсов на фоне введённых Западом рестрикций.

Автор материла констатирует, что, хотя европейские страны и провозгласили курс на отказ от нефти и газа из РФ, Москва продолжила экспорт углеводородов, перенаправив его на азиатские и ближневосточные рынки. Российское топливо закупают не только Индия и Китай, но и Саудовская Аравия и ОАЭ — а это страны – экспортёры энергоресурсов. Кроме того, ближневосточные страны фактически проигнорировали предложение властей США увеличить добычу нефти, чтобы снизить резко поднявшиеся цены на чёрное золото.

"Развитые страны, которые не смогли нанести России сокрушительный удар одними санкциями, сделали их заложниками и даже жертвами собственные экономики", — подчеркнул автор публикации.

При этом читатели согласились с оценкой автора и предрекли, что самые тяжёлые для Запада последствия ещё только впереди.

"Западная экономика катастрофически замедлится из-за санкций. В долгосрочной перспективе существует высокая вероятность того, что Запад проиграет в одностороннем порядке", — написал один из комментаторов.

Другой пользователь прямо заявил о победе России в санкционной борьбе. Он уточнил, что об этом свидетельствует рост нефтегазовых доходов РФ.

"Что это за принципиальная позиция Запада, если он собственными руками поддерживает экономику России и Китая?!" — задался вопросом читатель.

"Россия и Запад разделят боль, говорите? Это ещё на Запад не пришла настоящая зима!" — написал очередной комментатор.