В Италии растёт число граждан, которые выражают своё недовольство высокими ценами на электричество. Об этом информирует Der Spiegel.

Журнал сообщает, что количество недовольных ростом цен на энергию за последнее время увеличилось втрое. Рестораны и кафе вывешивают счета на витринах, а некоторые предприятия из-за стоимости электроэнергии и вовсе вынуждены работать при свечах: это позволяет хоть как-то экономить на свете.

Между тем в Неаполе и Перудже безработные граждане наряду с владельцами малого бизнеса выходят на улицы и сжигают счета в знак протеста. Итальянская оппозиция в преддверии выборов 25 сентября всё чаще критикует санкции против РФ, из-за которых страна оказалась в таком положении. Так, лидер партии "Лига Севера" Маттео Сальвини заявил, что антироссийские рестрикции неэффективны, а позицию Италии необходимо кардинально изменить.