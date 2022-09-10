Финансист рассказала, какие отрасли "вывезут" российскую экономику

Глава направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" ЦСР Наталья Сафина заявила, что российская экономика продолжает трансформироваться в связи со снижением роли сырьевого сектора. И в России, по её словам, наблюдается положительная тенденция.

В подтверждение своих слов в беседе с агентством "Прайм" Сафина привела следующие данные: индекс промышленного производства в годовом выражении вырос с -2,6% в апреле до -0,5% в июле.

Специалист считает, что в экономике России возрастёт роль высокотехнологичных производств, таких как производство электроники, IT-сектор, машиностроение и станкостроение. Поддержки также следует ожидать от отраслей добычи и обработки, строительного сектора и транспортной инфраструктуры.

Существенные проблемы при этом будут сохраняться в сфере производства автотранспортных средств, машиностроении, обработке древесины, сказала Сафина.