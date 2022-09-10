Финансист рассказала, какие отрасли "вывезут" российскую экономику
Эксперт Сафина: В экономике РФ возрастёт роль машиностроения, станкостроения и IT-сектора
Глава направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" ЦСР Наталья Сафина заявила, что российская экономика продолжает трансформироваться в связи со снижением роли сырьевого сектора. И в России, по её словам, наблюдается положительная тенденция.
В подтверждение своих слов в беседе с агентством "Прайм" Сафина привела следующие данные: индекс промышленного производства в годовом выражении вырос с -2,6% в апреле до -0,5% в июле.
Специалист считает, что в экономике России возрастёт роль высокотехнологичных производств, таких как производство электроники, IT-сектор, машиностроение и станкостроение. Поддержки также следует ожидать от отраслей добычи и обработки, строительного сектора и транспортной инфраструктуры.
Существенные проблемы при этом будут сохраняться в сфере производства автотранспортных средств, машиностроении, обработке древесины, сказала Сафина.
Напомним, на июньском совещании с членами правительства по вопросам экономической ситуации президент РФ Владимир Путин заявил, что ряд отраслей сигнализируют о рисках существенного спада в скором времени. Он отметил, что за первые четыре месяца промышленное производство возросло на 3,9%. Однако уже в апреле был зафиксирован спад.
ТАСС / Ведомости / Максим Стулов