Киев в одностороннем порядке прекратил переток энергии с ЗАЭС
Рогов: Украина в одностороннем порядке не принимает энергию с Запорожской АЭС
Киев прекратил переток электроэнергии с Запорожской АЭС на территорию Украины в одностороннем порядке. Об этом со ссылкой на члена Главного совета Администрации Запорожской области Владимира Рогова сообщает РИА "Новости".
"Подача электроэнергии с Запорожской АЭС на территорию, подконтрольную режиму Зеленского, остановлена. Причём остановлена в одностороннем порядке со стороны Украины. Они намеренно не принимают электричество, хотя техническая возможность подавать туда есть", — сказал представитель региональной администрации.
Сейчас подача электроэнергии ведётся на освобождённые территории Запорожской и Херсонской областей, сообщил Рогов.
Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал ситуацию в сфере электроснабжения Запорожской АЭС критической и призвал к немедленному прекращению всех обстрелов в районе станции.
ТАСС / Сергей Мальгавко