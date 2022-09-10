Киев в одностороннем порядке прекратил переток энергии с ЗАЭС

Киев прекратил переток электроэнергии с Запорожской АЭС на территорию Украины в одностороннем порядке. Об этом со ссылкой на члена Главного совета Администрации Запорожской области Владимира Рогова сообщает РИА "Новости".

"Подача электроэнергии с Запорожской АЭС на территорию, подконтрольную режиму Зеленского, остановлена. Причём остановлена в одностороннем порядке со стороны Украины. Они намеренно не принимают электричество, хотя техническая возможность подавать туда есть", — сказал представитель региональной администрации.

Сейчас подача электроэнергии ведётся на освобождённые территории Запорожской и Херсонской областей, сообщил Рогов.