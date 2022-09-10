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10 сентября, 04:58

Киев в одностороннем порядке прекратил переток энергии с ЗАЭС

Рогов: Украина в одностороннем порядке не принимает энергию с Запорожской АЭС

Киев прекратил переток электроэнергии с Запорожской АЭС на территорию Украины в одностороннем порядке. Об этом со ссылкой на члена Главного совета Администрации Запорожской области Владимира Рогова сообщает РИА "Новости".

"Подача электроэнергии с Запорожской АЭС на территорию, подконтрольную режиму Зеленского, остановлена. Причём остановлена в одностороннем порядке со стороны Украины. Они намеренно не принимают электричество, хотя техническая возможность подавать туда есть", — сказал представитель региональной администрации.

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Сейчас подача электроэнергии ведётся на освобождённые территории Запорожской и Херсонской областей, сообщил Рогов.

Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал ситуацию в сфере электроснабжения Запорожской АЭС критической и призвал к немедленному прекращению всех обстрелов в районе станции.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Дмитрий Алексиевич

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