Россия передала Японии погибших при крушении круизного судна KAZU 1

Из России в порт Отару на Хоккайдо доставлены тела трёх погибших во время крушения судна KAZU 1, об этом сообщило агентство Kyodo.

В свою очередь, генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно сообщил, что катер уже покинул Сахалин и направляется к родным берегам. Генсек подчеркнул, что напряжённые отношения между Токио и Москвой никак не сказались на диалоге вокруг поисковой операции.

О том, что Москва и Токио договорились о передаче тел трёх японских граждан, погибших при крушении лайнера KAZU 1, стало известно 27 августа. На тот момент ожидалось, что японские власти направят в сентябре судно в порт Сахалина, чтобы их забрать.