Россия передала Японии погибших при крушении круизного судна KAZU 1
Kyodo: Из России в японский порт Отару доставлены тела трёх погибших с судна KAZU 1
Из России в порт Отару на Хоккайдо доставлены тела трёх погибших во время крушения судна KAZU 1, об этом сообщило агентство Kyodo.
В свою очередь, генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно сообщил, что катер уже покинул Сахалин и направляется к родным берегам. Генсек подчеркнул, что напряжённые отношения между Токио и Москвой никак не сказались на диалоге вокруг поисковой операции.
О том, что Москва и Токио договорились о передаче тел трёх японских граждан, погибших при крушении лайнера KAZU 1, стало известно 27 августа. На тот момент ожидалось, что японские власти направят в сентябре судно в порт Сахалина, чтобы их забрать.
23 апреля японское круизное судно KAZU 1 подало сигнал бедствия у западных берегов полуострова Сиретоко, который расположен неподалёку от российского острова Кунашир. На борту находились два члена экипажа и 22 пассажира, в том числе двое детей. Погибло 14 человек, остальные до сих пор числятся пропавшими без вести. После того как Япония попросила Россию помочь найти пропавших пассажиров, два тела нашли на Кунашире и ещё одно — на юге Сахалина.