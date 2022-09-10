В Чехии спрогнозировали потерю членства Венгрии в ЕС из-за России

Позиция властей Венгрии по отношениям с Россией может привести к выходу официального Будапешта из Евросоюза. Об этом заявил министр Правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек.

В эфире радиостанции Český rozhlas Plus чиновник выделил отличающуюся от других членов ЕС позицию Венгрии относительно санкций против Москвы. Он считает, что венгерские власти "прошли путь к краю своеобразной пропасти".

"В ЕС переговоры часто тяжёлые, и их могут вести многие страны. Но Венгрия, на мой взгляд, прошла долгий путь к краю своеобразной пропасти, и теперь она должна решить, отойти от этого края или рискнуть и прыгнуть, о последствиях чего я спекулировать не хочу", — отметил Бек.

На уточняющий вопрос министр ответил, что допускает возможность выхода Венгрии из Евросоюза. Как добавил Бек, в ближайшие месяцы он намерен много работать, чтобы удержать Будапешт в фарватере общеевропейской политики.