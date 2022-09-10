В Чехии спрогнозировали потерю членства Венгрии в ЕС из-за России
Чешский министр Бек допустил выход Венгрии из Евросоюза из-за России
Позиция властей Венгрии по отношениям с Россией может привести к выходу официального Будапешта из Евросоюза. Об этом заявил министр Правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек.
В эфире радиостанции Český rozhlas Plus чиновник выделил отличающуюся от других членов ЕС позицию Венгрии относительно санкций против Москвы. Он считает, что венгерские власти "прошли путь к краю своеобразной пропасти".
"В ЕС переговоры часто тяжёлые, и их могут вести многие страны. Но Венгрия, на мой взгляд, прошла долгий путь к краю своеобразной пропасти, и теперь она должна решить, отойти от этого края или рискнуть и прыгнуть, о последствиях чего я спекулировать не хочу", — отметил Бек.
На уточняющий вопрос министр ответил, что допускает возможность выхода Венгрии из Евросоюза. Как добавил Бек, в ближайшие месяцы он намерен много работать, чтобы удержать Будапешт в фарватере общеевропейской политики.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал неэффективными 11 тысяч санкций против России и указал на проблемы, которые антироссийские ограничительные меры создали для Европы. Политик подчеркнул, что рестрикции в отношении Москвы вызвали такую инфляцию и нехватку энергии в странах ЕС, что кризис может "поставить на колени" всю Европу. Он заметил, что "попытки ослабить русских не увенчались успехом". Позже слова Орбана об антироссийских санкциях оценил член Совфеда Алексей Пушков.
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