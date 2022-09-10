Коронавирус готов перекинуться от людей к животным к концу года

Коронавирус может до конца нынешнего года найти себе нового "хозяина" в природе: он перекинется на животных. Таким прогнозом поделился специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

"Массивный, быстрый засев [планеты] "омикроном" при снижении количества погибших происходит как раз в интересах вируса, в поисках нового "хозяина". Предполагаю, что мы увидим до Нового года, кто будет новым "хозяином", среди кого этот вирус поселится и будет существовать в качестве новой природно-очаговой инфекции", — предположил эксперт в беседе с ТАСС.

Вероятнее всего, "омикрон" со своими модификациями станет последним штаммом в рамках нынешней пандемии ковида, циркулирующим среди людей. Затем вирус перекинется на животных. При этом, по словам медика, вирус может снова распространиться среди людей, если их коллективный иммунитет на планете уменьшится. Специалист допустил также возникновение следующей мутации SARS-CoV-2, которая обойдёт коллективный иммунитет.