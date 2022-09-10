Харьковские власти призвали жителей покинуть дома в зоне боевых действий
Жителей освобождённых территорий Харьковской области попросили покинуть дома в зоне боевых действий, с соответствующим призывом к ним обратился глава администрации региона Виталий Ганчев. Ситуация, по его словам, складывается не наилучшим образом для населения.
"К сожалению, противник предпринимает всё больше и больше попыток уничтожения наших городов и посёлков. В сложившейся ситуации я не могу допустить гибели мирных людей, поэтому настоятельно рекомендую покинуть зону боевых действий", — цитирует РИА "Новости" обращение Ганчева.
Глава администрации заверил, что находящиеся под обстрелами вооружённых формирований Украины скоро будут освобождены, и подчеркнул, что самое главное до этого — "сохранить жизнь и здоровье".
"Вас ждёт Российская Федерация, погранслужба оповещена о беженцах с территории Харьковской области, вам будет оказана необходимая помощь", — сказал он.
Ранее сообщалось, что власти Харьковской области продолжают эвакуацию граждан с подконтрольных РФ территорий из-за ударов ВСУ по жилым районам. Из Купянского района люди отправляются в Россию и Луганскую Народную Республику.
ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka