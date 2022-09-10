Харьковские власти призвали жителей покинуть дома в зоне боевых действий

Жителей освобождённых территорий Харьковской области попросили покинуть дома в зоне боевых действий, с соответствующим призывом к ним обратился глава администрации региона Виталий Ганчев. Ситуация, по его словам, складывается не наилучшим образом для населения.

"К сожалению, противник предпринимает всё больше и больше попыток уничтожения наших городов и посёлков. В сложившейся ситуации я не могу допустить гибели мирных людей, поэтому настоятельно рекомендую покинуть зону боевых действий", — цитирует РИА "Новости" обращение Ганчева.

Глава администрации заверил, что находящиеся под обстрелами вооружённых формирований Украины скоро будут освобождены, и подчеркнул, что самое главное до этого — "сохранить жизнь и здоровье".

"Вас ждёт Российская Федерация, погранслужба оповещена о беженцах с территории Харьковской области, вам будет оказана необходимая помощь", — сказал он.