Илон Маск назвал ещё одну причину отказа от покупки Twitter
Американский предприниматель Илон Маск признался, что для завершения сделки с Twitter у него была ещё одна причина — решение соцсети выплатить компенсацию бывшему начальнику безопасности компании Пейтеру Затко.
По информации агентства Reuters, всего Затко получил 7,75 миллиона долларов. Адвокаты предпринимателя считают, что компания таким образом нарушила условия сделки по покупке Twitter. У неё не было прав для выплаты таких компенсаций без предварительного согласия самого Маска.
Юристы настаивают на том, что теперь, поскольку "устранить" платёж для Затко нельзя, бизнесмен и не обязан покупать социальную сеть.
Ранее сообщалось, что ещё в мае этого года Маск отложил покупку Twitter из-за речи президента России Владимира Путина по случаю Дня Победы, которую бизнесмен решил дождаться.
О намерении Илона Маска купить "Твиттер" стало известно в апреле этого года. Сумма сделки должна была составить 44 миллиарда долларов. Бизнесмен заявлял, что намерен улучшить социальную сеть новыми функциями. Однако в мае сделка была приостановлена, поскольку выяснилось, что значительная часть пользователей — фейки. После этого акции компании рухнули на 20%. А 9 июля Маск и вовсе отказался от покупки "Твиттера". Компания решила добиться заключения сделки через суд. Позже Илон Маск подал встречный иск.
ТАСС / EPA / Carina Johansen