Илон Маск назвал ещё одну причину отказа от покупки Twitter

Американский предприниматель Илон Маск признался, что для завершения сделки с Twitter у него была ещё одна причина — решение соцсети выплатить компенсацию бывшему начальнику безопасности компании Пейтеру Затко.

По информации агентства Reuters, всего Затко получил 7,75 миллиона долларов. Адвокаты предпринимателя считают, что компания таким образом нарушила условия сделки по покупке Twitter. У неё не было прав для выплаты таких компенсаций без предварительного согласия самого Маска.

Юристы настаивают на том, что теперь, поскольку "устранить" платёж для Затко нельзя, бизнесмен и не обязан покупать социальную сеть.