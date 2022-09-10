Владелец рисунка автомобиля продаёт его на Avito по цене настоящей машины

Житель Тюмени продаёт рисунок машины за 10 миллионов рублей. Объявление опубликовано на сайте Avito. За такую цену на этом же сервисе можно купить настоящий автомобиль.

"Тюмень, Центральный район. Рисунок автомобиля Mercedes. Цена — 10 миллионов рублей", — говорится в объявлении.

Никаких больше иных характеристик своего "товара", равно как и мотивов таковой оценки продавец не опубликовал. Примечательно, что примерно за такую же сумму на сайте Avito можно приобрести настоящее транспортное средство похожей люксовой модели.

"Mercedes-Benz AMG GT 2018 года выпуска. Пробег 9114 километров. Владельцев по ПТС — один. Состояние — не битый. Цена — 9 251 300 рублей", — такое объявление разместил, в частности, один из продавцов.