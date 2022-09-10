Из портов Украины в рамках стамбульской сделки вывезено 2,5 млн тонн зерна

Через порты Украины за последние десять дней вывезено порядка 1,3 миллиона тонн зерна. Эти сведения предоставлены Совместным координационным центром, работающим под эгидой ООН.

Между тем, по информации агентства Anadolu, из украинских портов через коридор, созданный для безопасной транспортировки сельхозпродукции из портов Украины, проследовало 105 кораблей, а объём вывезенной по маршруту пшеницы приблизился к двум с половиной миллионам тонн.

Пунктов назначения уже достигли 39 судов, ещё 66 продолжают следование по запланированным маршрутам.