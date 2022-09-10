Из портов Украины в рамках стамбульской сделки вывезено 2,5 млн тонн зерна
Через порты Украины за последние десять дней вывезено порядка 1,3 миллиона тонн зерна. Эти сведения предоставлены Совместным координационным центром, работающим под эгидой ООН.
Между тем, по информации агентства Anadolu, из украинских портов через коридор, созданный для безопасной транспортировки сельхозпродукции из портов Украины, проследовало 105 кораблей, а объём вывезенной по маршруту пшеницы приблизился к двум с половиной миллионам тонн.
120 дней, три порта и четырёхсторонний мониторинг: Стали известны детали сделки по зерну, подписанной в Стамбуле
Пунктов назначения уже достигли 39 судов, ещё 66 продолжают следование по запланированным маршрутам.
Соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Чёрному морю сельхозпродукции с Украины было подписано в Стамбуле 22 июля. Ранее свои подписи поставили представители Турции, Украины и ООН. Теперь документ подписала и Россия. Российскую сторону представлял министр обороны Сергей Шойгу, Турцию — глава военного ведомства Хулуси Акар.
ТАСС / IMAGO / Uwe Meinhold