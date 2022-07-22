Стали известны детали сделки по зерну, подписанной в Стамбуле

Соглашение о создании коридора для вывоза с Украины сельхозпродукции и зерна подписано в пятницу в Стамбуле представителями Турции, Украины, РФ и ООН. От российской стороны подпись под документом поставил министр обороны Сергей Шойгу, от Киева — министр инфраструктуры Александр Кубраков, от Турции — глава военного ведомства Хулуси Акар, а от ООН соглашение подписал генеральный секретарь международной организации Антониу Гутерриш. Коридор начнёт функционировать в ближайшие дни.

Напомним, что до подписания зерновой сделки Сергей Шойгу и Антониу Гутерриш подписали Меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Таким образом, сегодня в Стамбуле было подписано сразу два документа для решения проблем поставок продовольствия. Любопытно, что украинская сторона отказалась подписывать единый документ с Россией на переговорах по зерну. В результате представители Москвы и Киева ратифицировали договорённости с представителями Турции и ООН по отдельности.