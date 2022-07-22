Стали известны детали сделки по зерну, подписанной в Стамбуле
Россия, Турция, ООН и Украина договорились, кто, как и в какие сроки будет вывозить зерно по Чёрному морю
Соглашение о создании коридора для вывоза с Украины сельхозпродукции и зерна подписано в пятницу в Стамбуле представителями Турции, Украины, РФ и ООН. От российской стороны подпись под документом поставил министр обороны Сергей Шойгу, от Киева — министр инфраструктуры Александр Кубраков, от Турции — глава военного ведомства Хулуси Акар, а от ООН соглашение подписал генеральный секретарь международной организации Антониу Гутерриш. Коридор начнёт функционировать в ближайшие дни.
- Сделка предполагает вывоз украинского зерна по Чёрному морю из трёх портов (Одесса, Черноморск, Южный), срок действия соглашения о вывозе — 120 дней с возможностью дальнейшего продления.
- Разминирование портов в рамках соглашения по экспорту зерна с Украины проводиться не будет. Зерно будет вывозиться через безопасные коридоры, которые определит украинская сторона, а проводить суда по условиям сделки будут украинские лоцманы.
- Достигнутая в Стамбуле договорённость не предполагает военного сопровождения судов.
- Суда, которые идут на Украину, будут досматриваться на предмет наличия вооружения (доступ получат и представители России). Мониторинг будут осуществлять представители России, Турции, Украины и ООН.
- Полноценное движение судов в украинские порты и из них для вывоза продовольствия может начаться через пару недель.
- Соглашение по экспорту зерна с Украины предусматривает продолжение усилий по облегчению экспорта российского продовольствия, удобрений и сырья для удобрений.
Напомним, что до подписания зерновой сделки Сергей Шойгу и Антониу Гутерриш подписали Меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Таким образом, сегодня в Стамбуле было подписано сразу два документа для решения проблем поставок продовольствия. Любопытно, что украинская сторона отказалась подписывать единый документ с Россией на переговорах по зерну. В результате представители Москвы и Киева ратифицировали договорённости с представителями Турции и ООН по отдельности.