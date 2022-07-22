Президент Хорватии признал, что у страны недружественные отношения с Россией

Президент Хорватии Зоран Миланович признал, что его страна находится в недружественных отношениях с Россией.

"Мы действительно находимся в недружественных отношениях с Россией. Это очень опасная ситуация, которая угрожает развиться в нечто непредвиденное, надеюсь, что не разовьётся", — отметил Миланович в беседе с журналистами.