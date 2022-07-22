Президент Хорватии признал, что у страны недружественные отношения с Россией
Президент Хорватии Зоран Миланович признал, что его страна находится в недружественных отношениях с Россией.
"Мы действительно находимся в недружественных отношениях с Россией. Это очень опасная ситуация, которая угрожает развиться в нечто непредвиденное, надеюсь, что не разовьётся", — отметил Миланович в беседе с журналистами.
Ранее российское правительство расширило перечень недружественных стран. В него попали Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия. В Кремле объяснили, что это повлечёт понижение уровня контактов с этими государствами, а в АТОР успокоили рядовых россиян — расширение списка не означает ограничений на поездки в эти страны.
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