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Регион
Опубликовано 22 июля 2022, 17:56

Президент Хорватии признал, что у страны недружественные отношения с Россией

Президент Хорватии Зоран Миланович признал, что его страна находится в недружественных отношениях с Россией.

"Мы действительно находимся в недружественных отношениях с Россией. Это очень опасная ситуация, которая угрожает развиться в нечто непредвиденное, надеюсь, что не разовьётся", — отметил Миланович в беседе с журналистами.

В Совфеде намекнули, что стало последней каплей для расширения списка недружественных стран
В Совфеде намекнули, что стало последней каплей для расширения списка недружественных стран

Ранее российское правительство расширило перечень недружественных стран. В него попали Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия. В Кремле объяснили, что это повлечёт понижение уровня контактов с этими государствами, а в АТОР успокоили рядовых россиян — расширение списка не означает ограничений на поездки в эти страны.

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Getty Images / Bernd von Jutrczenka / picture alliance

Александра Вишнякова
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