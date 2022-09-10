"Спартаку" интересен игрок, перенёсший 11 операций на глазах из-за взрыва фейерверка
"Спартак" заинтересовался норвежским защитником Омаром Элабделлауи
Омар Элабделлауи (справа). Фото © ТАСС / AP / Thanassis Stavrakis
Московский футбольный клуб "Спартак" интересуется норвежским защитником Омаром Элабделлауи. Об этом сообщает издание Sport24.
Как уточняется, столичное "Динамо" также активно изучало возможность покупки 30-летнего игрока — на тот случай, если сорвётся переход израильтянина Эли Дасы. Последним клубом, где играл Элабделлауи, был турецкий "Галатасарай". Футболист покинул эту команду 1 сентября, сейчас он находится в статусе свободного агента.
Защитник также выступал за норвежский "Стрёмсгодсет", нидерландский "Фейеноорд", немецкий "Айнтрахт" (Брауншвейг), греческий "Олимпиакос" и английский "Халл Сити". Кроме того, игрок провёл 49 матчей за сборную Норвегии. Стоит отметить, что в 2021 году Элабделлауи перенёс 11 операций на глазах из-за взрыва фейерверка перед лицом.
Ранее Лайф писал, что другой норвежский игрок, Матиас Норманн, перешёл в московское "Динамо" на правах аренды. После этого полузащитника отстранили от участия в матчах сборной Норвегии.