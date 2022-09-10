"Спартаку" интересен игрок, перенёсший 11 операций на глазах из-за взрыва фейерверка

Как уточняется, столичное "Динамо" также активно изучало возможность покупки 30-летнего игрока — на тот случай, если сорвётся переход израильтянина Эли Дасы. Последним клубом, где играл Элабделлауи, был турецкий "Галатасарай". Футболист покинул эту команду 1 сентября, сейчас он находится в статусе свободного агента.