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10 сентября, 04:48

"Спартаку" интересен игрок, перенёсший 11 операций на глазах из-за взрыва фейерверка

"Спартак" заинтересовался норвежским защитником Омаром Элабделлауи

<p>Омар Элабделлауи (справа). Фото © ТАСС / AP / Thanassis Stavrakis</p>

Омар Элабделлауи (справа). Фото © ТАСС / AP / Thanassis Stavrakis

Московский футбольный клуб "Спартак" интересуется норвежским защитником Омаром Элабделлауи. Об этом сообщает издание Sport24.

Как уточняется, столичное "Динамо" также активно изучало возможность покупки 30-летнего игрока — на тот случай, если сорвётся переход израильтянина Эли Дасы. Последним клубом, где играл Элабделлауи, был турецкий "Галатасарай". Футболист покинул эту команду 1 сентября, сейчас он находится в статусе свободного агента.

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Защитник также выступал за норвежский "Стрёмсгодсет", нидерландский "Фейеноорд", немецкий "Айнтрахт" (Брауншвейг), греческий "Олимпиакос" и английский "Халл Сити". Кроме того, игрок провёл 49 матчей за сборную Норвегии. Стоит отметить, что в 2021 году Элабделлауи перенёс 11 операций на глазах из-за взрыва фейерверка перед лицом.

Ранее Лайф писал, что другой норвежский игрок, Матиас Норманн, перешёл в московское "Динамо" на правах аренды. После этого полузащитника отстранили от участия в матчах сборной Норвегии.

Иван Косицын

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