The Sun: Карл III просил Гарри не брать Меган Маркл на прощание с королевой

Король Великобритании Карл III просил принца Гарри не брать с собой супругу Меган Маркл в замок Балморал на прощание с королевой Елизаветой II. Об этом пишет The Sun.

По данным источника издания, принц Гарри узнал о плохом самочувствии бабушки, когда находился в резиденции Фрогмор-хаус в Лондоне и вместе с Маркл собрался приехать в Балморал. Однако позвонивший принцу отец попросил, чтобы он не брал с собой Меган, ведь ей не были рады в замке.

"Чарльз сказал Гарри, что для Меган было бы неправильным или неуместным находиться в Балморале в такое глубоко печальное время", — сообщил источник таблоида.