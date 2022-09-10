The Sun: Карл III просил Гарри не брать Меган Маркл на прощание с королевой
Принц Гарри (слева) во время прибытия в замок Балморал. Обложка © ТАСС / Andrew Milligan/PA via AP
Король Великобритании Карл III просил принца Гарри не брать с собой супругу Меган Маркл в замок Балморал на прощание с королевой Елизаветой II. Об этом пишет The Sun.
По данным источника издания, принц Гарри узнал о плохом самочувствии бабушки, когда находился в резиденции Фрогмор-хаус в Лондоне и вместе с Маркл собрался приехать в Балморал. Однако позвонивший принцу отец попросил, чтобы он не брал с собой Меган, ведь ей не были рады в замке.
"Чарльз сказал Гарри, что для Меган было бы неправильным или неуместным находиться в Балморале в такое глубоко печальное время", — сообщил источник таблоида.
При этом Гарри было указано, что супруга его брата Уильяма Кейт Миддлтон также не поедет, так как возле королевы должны находиться только близкие родственники. Кроме того, Гарри отказали в использовании самолёта Королевских ВВС, которым воспользовались Уильям, Эдуард и Эндрю. Поэтому принц Гарри прибыл в Балморал уже после смерти бабушки.
Напомним: королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет, последние минуты она провела со своей семьёй в замке Балморал в шотландской резиденции. Новым монархом Соединённого Королевства стал её старший сын принц Уэльский Чарльз — Карл III. Соболезнования в связи с кончиной Елизаветы II выразили президент РФ Владимир Путин, лидеры США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и другие политики.