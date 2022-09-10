Власти Запорожья обвинили Украину в провокации на ЗАЭС

Киев пытается создать проблемы для эксплуатации Запорожской атомной электростанции с целью вывести её из строя и добиться остановки. Об этом заявил член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с РИА "Новости".

"С украинской стороны специально пытаются создать проблемы для эксплуатации атомной станции, чтобы не шёл переток и не снималось напряжение, чтобы росла нагрузка на реактор и, соответственно, изнашивалась турбина. Это сознательная провокация, чтобы вывести из строя и остановить атомную электростанцию", — сообщил он.

Рогов подчеркнул, что за остановку ЗАЭС выступает Вашингтон и украинские власти действуют по его указаниям, притом что экономике страны такая ситуация невыгодна. Сейчас АЭС работает на максимально низких мощностях, функционирует лишь один энергоблок из шести, и то он задействован в пределах 12–15% от проектной мощности.

По словам члена региональной администрации, есть несколько вариантов развития событий: продолжение генерации и консервация станции путём холодной остановки. Но последнее не гарантирует повышения уровня безопасности, ведь на открытых площадках находится сухое хранилище отходов ядерного топлива, подчеркнул Рогов.