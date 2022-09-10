Власти Запорожья обвинили Украину в провокации на ЗАЭС
Рогов обвинил Киев в попытках вывести из строя и остановить Запорожскую АЭС
Киев пытается создать проблемы для эксплуатации Запорожской атомной электростанции с целью вывести её из строя и добиться остановки. Об этом заявил член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с РИА "Новости".
"С украинской стороны специально пытаются создать проблемы для эксплуатации атомной станции, чтобы не шёл переток и не снималось напряжение, чтобы росла нагрузка на реактор и, соответственно, изнашивалась турбина. Это сознательная провокация, чтобы вывести из строя и остановить атомную электростанцию", — сообщил он.
Рогов подчеркнул, что за остановку ЗАЭС выступает Вашингтон и украинские власти действуют по его указаниям, притом что экономике страны такая ситуация невыгодна. Сейчас АЭС работает на максимально низких мощностях, функционирует лишь один энергоблок из шести, и то он задействован в пределах 12–15% от проектной мощности.
По словам члена региональной администрации, есть несколько вариантов развития событий: продолжение генерации и консервация станции путём холодной остановки. Но последнее не гарантирует повышения уровня безопасности, ведь на открытых площадках находится сухое хранилище отходов ядерного топлива, подчеркнул Рогов.
Ранее МАГАТЭ не исключило остановку единственного работающего реактора ЗАЭС. По словам сотрудников станции, энергетическая инфраструктура, питающая Энергодар, разрушена в результате обстрелов.