Телефонные мошенники придумали сценарий с расследованием преступлений работников ЦБ

Телефонные мошенники в России придумали новую схему для похищения денег. Теперь они просят помочь им в расследовании придуманных незаконных действий сотрудников Центробанка, сообщает РИА "Новости".

"Банк России неоднократно отмечал, что, исходя из текущей повестки, мошенники оперативно меняют свои схемы и сценарии для хищения денег у граждан. Если регулятор фиксирует массовое применение новых схем, то информирует граждан о связанных с ними рисках", — сообщили в пресс-службе ЦБ.

Согласно данным агентства, звонивший представляется капитаном полиции из ГУ МВД и сообщает о расследовании деятельности должностных лиц регулятора, воспользовавшихся служебным положением. Затем лжеправоохранитель расспрашивает собеседника про посещение МФЦ, заполнение документов, а потом предупреждает, что тот не должен сообщать о разговоре родственникам, запугивая 310-й статьёй УК РФ ("Разглашение данных предварительного расследования").

В Банке России отметили, что сейчас злоумышленники активно пользуются комбинированными схемами мошенничества, а их основной инструмент — использование приёмов и методов социальной инженерии. А вот сценарий, при котором телефонные мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов, не новый.

"В последний год мы наблюдаем "расширение линейки предложений" — теперь можно услышать о "расследовании деятельности сотрудников ЦБ", "о предъявлении доверенности на управление денежными средствами от Вашего имени Вашим родственником в каком-либо из отделений банка", "о расследовании деятельности сотрудников Вашей организации" и т.д., и т.п.", — сообщила эксперт Национального центра финансовой грамотности Елена Бобкова.