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10 сентября, 06:11

Названо условие для автоматического запуска ядерных ракет Северной Кореей

Politico: КНДР автоматически запустит ядерные ракеты, если Ким Чен Ына убьют

Северная Корея автоматически запустит ядерные ракеты в случае убийства лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает издание Politico. По его данным, соответствующий вариант развития событий прописан в новом декрете о ядерной политике страны.

Как указывается в документе, при возникновении опасности для системы управления ядерными силами государства вследствие нападения противника ядерный удар будет нанесён "автоматически и незамедлительно". Целью этих действий будет уничтожение его сил, включая исходный пункт провокации и командование.

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Напомним: 9 сентября Северная Корея провозгласила себя ответственным ядерным государством. Соответствующий закон в том числе закрепляет за государством право нанесения превентивного ядерного удара по противнику в том случае, если угроза покажется Пхеньяну неизбежной.

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Kremlin.ru

Светлана Оперук

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