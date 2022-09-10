Названо условие для автоматического запуска ядерных ракет Северной Кореей
Politico: КНДР автоматически запустит ядерные ракеты, если Ким Чен Ына убьют
Северная Корея автоматически запустит ядерные ракеты в случае убийства лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает издание Politico. По его данным, соответствующий вариант развития событий прописан в новом декрете о ядерной политике страны.
Как указывается в документе, при возникновении опасности для системы управления ядерными силами государства вследствие нападения противника ядерный удар будет нанесён "автоматически и незамедлительно". Целью этих действий будет уничтожение его сил, включая исходный пункт провокации и командование.
Напомним: 9 сентября Северная Корея провозгласила себя ответственным ядерным государством. Соответствующий закон в том числе закрепляет за государством право нанесения превентивного ядерного удара по противнику в том случае, если угроза покажется Пхеньяну неизбежной.