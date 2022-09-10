Названо условие для автоматического запуска ядерных ракет Северной Кореей

Северная Корея автоматически запустит ядерные ракеты в случае убийства лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает издание Politico. По его данным, соответствующий вариант развития событий прописан в новом декрете о ядерной политике страны.

Как указывается в документе, при возникновении опасности для системы управления ядерными силами государства вследствие нападения противника ядерный удар будет нанесён "автоматически и незамедлительно". Целью этих действий будет уничтожение его сил, включая исходный пункт провокации и командование.