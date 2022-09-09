КДНР закрепила за собой статус ядерной державы и пригрозила ядерными ударами

Северная Корея провозгласила себя ответственным ядерным государством, это произошло после принятия соответствующего закона, сообщает Yonhap.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын по этому случаю заявил, что возглавляемая им страна завершила историческое дело, "полностью юридически закрепив политику ядерных сил".

Как отмечает агентство, принятый в КНДР закон закрепляет за государством право нанесения превентивного ядерного удара по противнику в том случае, если угроза покажется Пхеньяну неизбежной. Документ позволяет также наносить ядерный удар в автоматическом режиме, если произойдёт внешнее нападение.

Ким Чен Ын заверил, что КНДР намерена продолжать укреплять боеготовность в ядерной сфере и расширять возможности по применению ядерного оружия. Его страна не собирается и никогда не будет вести переговоры по денуклеаризации, добавил северокорейский лидер.