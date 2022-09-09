Дочь Стива Джобса высмеяла в соцсетях iPhone 14

Дочь основателя американской компании Apple Стива Джобса высмеяла в социальных сетях новые смартфоны линейки iPhone 14. Об этом сообщает Gadgets 360.

Журналисты издания обратили внимание на публикацию в соцсети, в которой Ева Джобс пошутила над новыми гаджетами от американской корпорации. Она опубликовала интернет-мем с изображением мужчины, который держит в руках новую рубашку, очень похожую на ту, что на нём надета.

Картинка подписана фразой: "Я перехожу с iPhone 13 на iPhone 14 после сегодняшнего мероприятия Apple". Таким образом дочь Джобса пошутила, что новый iPhone почти не отличается от старой версии смартфона.