Дочь Стива Джобса высмеяла в соцсетях iPhone 14
Дочь основателя американской компании Apple Стива Джобса высмеяла в социальных сетях новые смартфоны линейки iPhone 14. Об этом сообщает Gadgets 360.
Журналисты издания обратили внимание на публикацию в соцсети, в которой Ева Джобс пошутила над новыми гаджетами от американской корпорации. Она опубликовала интернет-мем с изображением мужчины, который держит в руках новую рубашку, очень похожую на ту, что на нём надета.
Картинка подписана фразой: "Я перехожу с iPhone 13 на iPhone 14 после сегодняшнего мероприятия Apple". Таким образом дочь Джобса пошутила, что новый iPhone почти не отличается от старой версии смартфона.
Как ранее уже сообщал Лайф, смартфоны Apple 14-й серии презентовали 7 сентября. iPhone 14 и 14 Plus получили небольшие изменения по сравнению с прошлыми моделями гаджетов. Флагманские iPhone 14 Pro и 14 Pro Max получили новый экран и вырез, более мощный чип и улучшенную камеру. При этом доставлять в Россию новые устройства будут по параллельному импорту.
YouTube / CopyPasta