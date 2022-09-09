Финансовый эксперт рассказал, что отучит мир от доллара

России невыгодно использовать доллары при проведении взаиморасчётов — и это при том, что она, как страна-экспортёр, должна получать плату от контрагентов. Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина РФ Дмитрий Тимофеев заявил, что всех партнёров невозможно заставить платить в рублях, однако варианты всё же имеются.

В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) эксперт отметил, что значимого отказа от доллара ждать не стоит, тем не менее отход от валюты США весьма вероятен на определённом уровне. Уход от доллара при этом способен спровоцировать глобальную трансформацию мировой финансовой системы.

Отдельный акцент Тимофеев сделал на том, что введённые Западом санкции в отношении России дискредитировали американскую валюту. Российский Центробанк на этом фоне может мягко подтолкнуть партнёров к тому, чтобы они рассчитывались в национальных валютах, рублях и даже юанях, считает он.