Футболисты дагестанского клуба "Дербент" избили судью после матча

Футболисты дагестанского любительского клуба "Дербент" напали на судью и избили его после матча. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Gor.

Как уточняется, инцидент произошёл 7 сентября после окончания матча третьего дивизиона чемпионата России, в котором "Дербент" играл в гостях против команды "Астрахань". В избиении арбитра участвовало шесть игроков. Удары судье наносились руками и ногами. О состоянии арбитра пока ничего не сообщается.

Нападение спортсменов спровоцировало решение рефери удалить одного из игроков дагестанского клуба в концовке встречи. Красную карточку судья показал за то, что футболист "Дербента" пнул мяч в сторону скамейки запасных "Астрахани", а затем завязалась потасовка. Уже уходя с поля, игрок клуба из Дагестана попытался толкнуть арбитра, нецензурно выражался и угрожал рефери.

В этом матче победу с минимальным счётом 1:0 одержала "Астрахань".