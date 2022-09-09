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9 сентября, 00:24

Футболисты дагестанского клуба "Дербент" избили судью после матча

Футболисты дагестанского любительского клуба "Дербент" напали на судью и избили его после матча. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Gor.

Как уточняется, инцидент произошёл 7 сентября после окончания матча третьего дивизиона чемпионата России, в котором "Дербент" играл в гостях против команды "Астрахань". В избиении арбитра участвовало шесть игроков. Удары судье наносились руками и ногами. О состоянии арбитра пока ничего не сообщается.

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Нападение спортсменов спровоцировало решение рефери удалить одного из игроков дагестанского клуба в концовке встречи. Красную карточку судья показал за то, что футболист "Дербента" пнул мяч в сторону скамейки запасных "Астрахани", а затем завязалась потасовка. Уже уходя с поля, игрок клуба из Дагестана попытался толкнуть арбитра, нецензурно выражался и угрожал рефери.

В этом матче победу с минимальным счётом 1:0 одержала "Астрахань".

Ранее сообщалось, что контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал полузащитника "Твери" Камиля Закирова на два матча Кубка страны после матча 1/128 финала против столичной медийной команды "Амкал". После финального свистка игрок в присутствии других футболистов оскорбил главного арбитра Владимира Сельдякова, обильно используя нецензурную лексику.

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Unsplash

Иван Косицын

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