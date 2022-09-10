Перечислены опасные периоды для перевода детей в новую школу

Подходить к вопросу перевода ребёнка в новую школу нужно очень внимательно и выбирать более подходящее для этого время. Как рассказала Лайфу нейропсихолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Алевтина Кузьмина, нелучшими периодами для этого будут промежутки между четвёртым классом и пятым, а также девятый класс.

"Первый опасный период я бы обозначила в промежутке между четвёртым и пятым классом. Во-первых, при переходе в среднюю школу меняется система обучения ребёнка. На смену одному учителю, который вёл уроки по всем предметам, приходят отдельные учителя-предметники, к каждому из которых надо привыкнуть и найти подход. Количество предметов также увеличивается, из-за чего растёт нагрузка на ребёнка: много новой информации, домашних заданий", — сказала Кузьмина.

Если же переход в новый класс необходим, важно подготовиться к нему заранее. В таком случае перевод в новое учебное заведение будет лучше провести или до начала обучения в четвёртом классе, или в первом его триместре. Так ребёнок успеет познакомиться с одноклассниками, влиться в незнакомую обстановку и испытать меньше стресса при начале обучения в средней школе, объяснила специалист.

"Вторым сложным периодом для перевода ребёнка в новую школу являются седьмой – девятый классы. Переводить ребёнка в другую школу в девятом классе не очень хорошая идея, так как впереди выпускные экзамены. В этом случае лучше не менять классный коллектив, чтобы не создавать дополнительных стрессовых ситуаций", — добавила нейропсихолог.

Период седьмых и восьмых классов опасен ещё и тем, что у детей может начать падать интерес к учёбе. На первый план у них выходит межличностное общение: детям важно не то, где они учатся, а с кем. Врач уточнила, что если для ребёнка нынешний классный коллектив является привлекательным, то при переводе в другую школу могут возникнуть определённые сложности с адаптацией. В этом случае возможно проявление подросткового негативизма, то есть отстранённости от привычных друзей и знакомых. Как следствие, может снизиться успеваемость, в ряде случаев до критического уровня.

"Если по каким-то причинам отношения ребёнка с окружающими в школе не сложились и ситуация обострилась в период седьмого-восьмого класса, то это время для перевода является наиболее оптимальным. Ребёнок успеет адаптироваться к новому коллективу, спокойно перейдёт в девятый класс и подготовится к экзаменам", — заметила Кузьмина.

К переводу в новую школу важно подготовиться не только ребёнку, но и родителям, уточнила она. Также важно не создавать условий, в которых тревога может увеличиться, переставая носить адаптивный характер. Если же тревожные настроения растут, лучше обратиться к детскому психологу, который поможет справиться с волнением, добавила специалист.