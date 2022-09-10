Зарубежные журналисты приехали в Херсонскую область с ознакомительным визитом
Стремоусов сообщил, что зарубежные журналисты посетили Херсонскую область
Заместитель главы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что регион с ознакомительным визитом посетили зарубежные журналисты. Об этом он рассказал в беседе с РИА "Новости".
"Они (журналисты. — Прим. Лайфа) также побывали в освобождённой части Николаевской области — в прифронтовом городе Снигирёвка. Общаясь с ними, мы узнали, что в Европе многие в недоумении, почему они должны жертвовать и помогать стране, которая погрязла в нацизме и коррупции", — отметил Стремоусов.
Он добавил, что сотрудники СМИ смогли без затруднений понять, как обстоят дела в регионе. Кроме того, журналисты пообщались с местными жителями, чтобы получить объективную картину текущей ситуации, подчеркнул замглавы Администрации Херсонской области.
Как ранее сообщал Лайф, задержанный ВС РФ бывший участник боевых действий в Донбассе на стороне ВСУ Борис Архипенко заявил, что Вооружённые силы Украины обстреливали гражданские объекты в Каменке-Днепровской в Запорожской области. Не исключено, что удары наносились по наводке их информаторов.
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ТАСС / Сергей Бобылев