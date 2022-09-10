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10 сентября, 09:21

Зарубежные журналисты приехали в Херсонскую область с ознакомительным визитом

Стремоусов сообщил, что зарубежные журналисты посетили Херсонскую область

Заместитель главы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что регион с ознакомительным визитом посетили зарубежные журналисты. Об этом он рассказал в беседе с РИА "Новости".

"Они (журналисты. — Прим. Лайфа) также побывали в освобождённой части Николаевской области — в прифронтовом городе Снигирёвка. Общаясь с ними, мы узнали, что в Европе многие в недоумении, почему они должны жертвовать и помогать стране, которая погрязла в нацизме и коррупции", — отметил Стремоусов.

Он добавил, что сотрудники СМИ смогли без затруднений понять, как обстоят дела в регионе. Кроме того, журналисты пообщались с местными жителями, чтобы получить объективную картину текущей ситуации, подчеркнул замглавы Администрации Херсонской области.

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Как ранее сообщал Лайф, задержанный ВС РФ бывший участник боевых действий в Донбассе на стороне ВСУ Борис Архипенко заявил, что Вооружённые силы Украины обстреливали гражданские объекты в Каменке-Днепровской в Запорожской области. Не исключено, что удары наносились по наводке их информаторов.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Никита Осипов

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