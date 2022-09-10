Как повлияет смерть королевы на Киев и что осталось за кулисами переговоров Блинкена и Зеленского Вашингтон планирует заставить украинскую власть продержаться ещё одну зиму, но возьмёт под контроль поставки вооружения и денежные потоки, что может лишить Зеленского его кресла. 23420 23420 Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен (справа) во время встречи в Киеве. Обложка © ТАСС / АР / Genya Savilov

Государственный секретарь Энтони Блинкен во время выступления в штаб-квартире НАТО заявил, что боевые действия на Украине затянутся на много месяцев, несмотря на "ранние успехи". По его словам, Россия сосредоточила на Украине "огромное количество войск" и Москва готова к тому, чтобы активно задействовать их в борьбе с наступлением ВСУ.

Ранее необъявленный визит Блинкена в столицу Незалежной закончился выделением Киеву помощи на военные нужды в размере $675 млн. Из обещанных $2,2 млрд практически половина отойдёт ещё 18 странам Европы. Эксперты полагают, что таким образом Вашингтон прикроет финансовую кормушку для украинских олигархов и начнёт контролировать поставки вооружения. Демонстрируя также намерение долгосрочной поддержки Киеву, американская администрация надеется, что украинская власть продержится ещё одну зиму. Ещё одно событие — смерть британской королевы Елизаветы II и смена монархов — может повлиять на ускоренный выход из-под британской короны некоторых государств, что в целом ослабит поддержку "проекта Украины" в мире.

Госсекретарь США Блинкен прилетел в Киев и озвучил решение, принятое во время встречи военных министров стран НАТО на немецкой базе Рамштайн о дополнительной помощи Незалежной. Помощь Украине и её соседям составит $2,2 млрд. А означать она может подготовку будущих конфликтов на территории Европы. Что это за 18 стран? Например, Прибалтика, Молдавия, Грузия, Чехия, Греция, Болгария, Косово, Албания, Босния, Северная Македония, Черногория и Хорватия, в каждой из которых можно разжечь военные действия.

— Так называемый официальный Киев не является независимым политическим центром, и он подчиняется непосредственно Вашингтону. Часть директив озвучивается публично, а часть нет, — отметил политолог Никита Мендкович. — С высокой вероятностью они касаются военных проблем Киева, исчерпания мобилизационного ресурса, проблем с техникой.

США уже обозначили свои намерения и дают указания по стабилизации ситуации, чтобы максимально затянуть конфликт. У Вашингтона существует определённый замысел по политической дестабилизации в России этой осенью, потому что это единственный способ воздействия на Москву.

Мы имеем дело с серией внешних стимулов, которые должны дестабилизировать ситуацию: наступление под Харьковом, теракт в Афганистане и ряд других воздействий на позиции России, чтобы подорвать доверие российского общества к власти и заставить активизироваться внутреннюю оппозицию — опереться на пятую колонну внутри. Причём это давний стратегический замысел Никита Мендкович Политолог

— В ближайшие два месяца у Америки будет задача накачивать вооружением Украину. И, возможно, Блинкен на сегодняшний день хочет проинспектировать вопрос о том, насколько эффективны эти средства и куда они идут, — считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Американист также допустил вероятность смены украинского руководства — замену Зеленского на Залужного, объяснив это отсутствием успехов на фронте. Ещё один вариант закулисных переговоров может быть связан с намерением перенести боевые действия на территорию России, втянув Крым или граничащие с Украиной регионы.

И Зеленский, и Залужный являются акторами получения денег, а ЕС и США не могут больше отправлять технику в чёрную дыру, которая к тому же всплывает в других странах. Блинкен, являясь оператором финансирования киевского режима, прилетел озвучить решение, которое было принято на военной базе Рамштайн: теперь деньги и оружие, которые раньше пропадали на Украине, будут контролироваться. Кормушка для Зеленского и его олигархов будет прикрыта Алексей Мухин Политолог

Политолог-американист Малек Дудаков отметил, что последний транш должен продемонстрировать долгосрочную помощь Украине не только в военной, но и бюджетно-финансовой сфере, речь идёт о грантах, которые помогут Киеву продержаться эту зиму.

Британский фактор

Политолог Алексей Мартынов полагает, что бенефициары продолжения войны на Украине — Лиз Трасс и стоящие за ней силы, сама фигура премьер-министра — пробирочный продукт технологий Джоржа Сороса.

— Королева, видевшая в глаза Гитлера, потерявшая колонии, пережившая распад Советского Союза и дожившая до iPhone 14, была достаточно влиятельным политиком на закате своей империи и ушла под канонаду проигрываемой Западом войны на Украине. Новый монарх, Карл III, и в десятой степени не обладает подобными компетенциями, опытом и уважением британских элит. Он не сможет влиять ни на внутреннюю, ни на внешнюю политику, — считает Алексей Мартынов.

Елизавета II. Фото © Getty Images / Ben Stansall – WPA Pool

Конечно, судя по тому, как был снят с повестки дня параллельный монархический проект, когда к престолу готовили внука Елизаветы II принца Уильяма, британская монархия уже не выберется из вертикального пике своей тающей на глазах империи.

— Смена монархов повлияет на британскую внешнюю политику по линии отношений с США и по линии работы, которую Лондон проводит со своими колониями. Отношение к Чарльзу хуже и в Британии, и в государствах британского содружества, которые признают его власть. Допускаю, что смена монарха на более слабую фигуру станет катализатором процесса выхода стран содружества из-под власти британской короны, как мы это наблюдали в прошлом году с государствами Карибского бассейна, — объясняет Малек Дудаков.

Военнослужащие Народной милиции ДНР около БТР-82А во время выполнения боевых задач. Фото © ТАСС / Гердо Владимир Почему Вашингтон надеется затянуть конфликт на Украине на несколько месяцев? 0 Таким образом США надеются обрушить политическую власть в России Это выгодный бизнес для ВПК Америки Свой вариант в комментарии

Авторы Елена Стафеева