Памфилова сообщила, что избирателей в Приморье пытались отпугнуть "ковид-технологиями"
В ходе проходящей выборной кампании в России появился новый вид попыток отпугнуть избирателей посредством "ковид-технологий". Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
Так, на территории одного из избирательных округов Владивостока от имени территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района расклеены объявления о необходимости наличия действующих ПЦР-тестов для участия в голосовании, рассказала она.
По словам главы избиркома Приморья Татьяны Гладких, об этом сообщили на горячую линию. Подобные объявления не выпускались, добавила она, хотя и напечатаны в стилистике информационных материалов территориального органа. Комиссия обратилась к правоохранителям с просьбой установить заказчиков и распространителей этих листовок. Администрации города было предложено поручить коммунальным службам устранить подобные объявления.
"Смотрите, будьте бдительны. Вот это новый вид технологий. Новая рубрика, назовем её "ковид-технологии", [чтобы] отторгнуть избирателей. Будем иметь в виду", — прокомментировала Памфилова.
Ранее директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина сообщила, что свыше четырёх тысяч фейков о выборах распространено в соцсетях. Больше всего фейков по голосованию идёт в Удмуртии, Ярославской и Псковской областях, а также в Москве, добавила она.
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