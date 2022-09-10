Памфилова сообщила, что избирателей в Приморье пытались отпугнуть "ковид-технологиями"

В ходе проходящей выборной кампании в России появился новый вид попыток отпугнуть избирателей посредством "ковид-технологий". Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Так, на территории одного из избирательных округов Владивостока от имени территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района расклеены объявления о необходимости наличия действующих ПЦР-тестов для участия в голосовании, рассказала она.

По словам главы избиркома Приморья Татьяны Гладких, об этом сообщили на горячую линию. Подобные объявления не выпускались, добавила она, хотя и напечатаны в стилистике информационных материалов территориального органа. Комиссия обратилась к правоохранителям с просьбой установить заказчиков и распространителей этих листовок. Администрации города было предложено поручить коммунальным службам устранить подобные объявления.

"Смотрите, будьте бдительны. Вот это новый вид технологий. Новая рубрика, назовем её "ковид-технологии", [чтобы] отторгнуть избирателей. Будем иметь в виду", — прокомментировала Памфилова.