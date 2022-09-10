Памфилова заявила, что ЦИК получил сообщения о возможных нарушениях из шести регионов
Информационный центр Центризбиркома получил обращения о предполагаемых недостатках и возможных нарушениях в ходе голосования лишь из шести регионов, 76 субъектов РФ не сообщали ни о чём подобном. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
"Информационный центр у нас работает, народ звонит, но, если честно, информация о предполагаемых недостатках или возможных нарушениях во время выборов поступила от граждан только из шести регионов. Из остальных 76 регионов, где проходят выборы, сообщений никаких нет на эту тему", — сказала она.
Памфилова отметила, что сообщения поступают трёх видов. Так, 11% (57) обращений — информация о недостатках и возможных нарушениях, 85% (445) — запросы на получение информации, а ещё 4,5% (23 сообщения) были бессодержательными и не относились к компетенции информцентра.
Напомним: в единый день голосования в России проводится 4,7 тысячи выборов различного уровня. Речь идёт о 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Основной день — 11 сентября, в отдельных регионах выборы проходят в течение трёх дней начиная с 9 сентября. Россияне будут голосовать за депутатов регионального и местного уровня: состоятся выборы в шесть законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум. Также пройдёт 15 кампаний по выборам губернаторов. Ожидается, что свои голоса отдадут более 44 миллионов избирателей.
Агентство городских новостей “Москва” / Кирилл Зыков