Памфилова заявила, что ЦИК получил сообщения о возможных нарушениях из шести регионов

Информационный центр Центризбиркома получил обращения о предполагаемых недостатках и возможных нарушениях в ходе голосования лишь из шести регионов, 76 субъектов РФ не сообщали ни о чём подобном. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

"Информационный центр у нас работает, народ звонит, но, если честно, информация о предполагаемых недостатках или возможных нарушениях во время выборов поступила от граждан только из шести регионов. Из остальных 76 регионов, где проходят выборы, сообщений никаких нет на эту тему", — сказала она.

Памфилова отметила, что сообщения поступают трёх видов. Так, 11% (57) обращений — информация о недостатках и возможных нарушениях, 85% (445) — запросы на получение информации, а ещё 4,5% (23 сообщения) были бессодержательными и не относились к компетенции информцентра.