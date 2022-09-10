Мизулина: Свыше четырёх тысяч фейков о выборах распространено в соцсетях

В социальных сетях распространено более 4,2 тысячи недостоверных публикаций о проходящих в России выборах. Об этом заявила директор Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

"В целом на данный момент распространено более 4,2 тысячи недостоверных публикаций в соцсетях о процессе выборов", — сказала она на брифинге.

Больше всего фейков по голосованию идёт в Удмуртии, Ярославской и Псковской областях, а также в Москве, добавила Мизулина, уточнив, что в этом году их меньше, чем в прошлом, из-за специальной военной операции на Украине, которой заняты дезинформаторы.

Данные мониторинга, заметила глава лиги, свидетельствуют о продолжении прямого вмешательства в выборы иностранных государств. Распространяются различные экстремистские призывы, включая поджоги избирательных участков, использование коктейлей Молотова, создание паники и хаоса на участках, а также порчу бюллетеней.

"Для этого использовалась координируемая из-за рубежа сеть преступных групп и сообществ в соцсетях, в том числе на площадке YouTube и Telegram. Надеюсь, что компетентные органы дадут соответствующую оценку этим действиям. Мы впервые столкнулись с подобным", — призналась Мизулина.

Один из организаторов провокаций — бывший депутат Илья Пономарёв, находящийся на территории Украины, указала она. Подобная деятельность финансируется СБУ и рядом западных спецслужб.