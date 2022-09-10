Мизулина: Свыше четырёх тысяч фейков о выборах распространено в соцсетях
В социальных сетях распространено более 4,2 тысячи недостоверных публикаций о проходящих в России выборах. Об этом заявила директор Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.
"В целом на данный момент распространено более 4,2 тысячи недостоверных публикаций в соцсетях о процессе выборов", — сказала она на брифинге.
Больше всего фейков по голосованию идёт в Удмуртии, Ярославской и Псковской областях, а также в Москве, добавила Мизулина, уточнив, что в этом году их меньше, чем в прошлом, из-за специальной военной операции на Украине, которой заняты дезинформаторы.
Данные мониторинга, заметила глава лиги, свидетельствуют о продолжении прямого вмешательства в выборы иностранных государств. Распространяются различные экстремистские призывы, включая поджоги избирательных участков, использование коктейлей Молотова, создание паники и хаоса на участках, а также порчу бюллетеней.
"Для этого использовалась координируемая из-за рубежа сеть преступных групп и сообществ в соцсетях, в том числе на площадке YouTube и Telegram. Надеюсь, что компетентные органы дадут соответствующую оценку этим действиям. Мы впервые столкнулись с подобным", — призналась Мизулина.
Один из организаторов провокаций — бывший депутат Илья Пономарёв, находящийся на территории Украины, указала она. Подобная деятельность финансируется СБУ и рядом западных спецслужб.
Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что первый день голосования в регионах прошёл без серьёзных происшествий. По её словам, в Центризбиркоме "дотошно разбирались" в публикациях о потенциальных нарушениях.
Телеграм-канал Екатерины Мизулиной