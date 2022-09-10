Врио губернатора Кировской области Александр Соколов отдал свой голос на выборах главы региона. Процедуру волеизъявления он прошёл на избирательном участке № 459 в Вятской православной гимназии в Кирове, куда пришёл вместе с супругой и младшим сыном.

Врио главы Кировской области Соколов проголосовал на выборах губернатора. Видео © Предоставлено Лайфу

"Я думаю, что сегодня все придут для того, чтобы проголосовать. Проголосовать за будущее города Кирова, Кировской области. Я надеюсь, что все понимают, что сегодня мы определяем будущее нашей области, любимого города и сегодня мы все выступаем как одна команда, команда, которая любит область, город Киров, нашу Родину, команда, которая готова объединиться во имя России", — сказал Соколов журналистам.