Врио главы Кировской области Соколов проголосовал на выборах губернатора
Врио губернатора Кировской области Александр Соколов отдал свой голос на выборах главы региона. Процедуру волеизъявления он прошёл на избирательном участке № 459 в Вятской православной гимназии в Кирове, куда пришёл вместе с супругой и младшим сыном.
Врио главы Кировской области Соколов проголосовал на выборах губернатора. Видео © Предоставлено Лайфу
"Я думаю, что сегодня все придут для того, чтобы проголосовать. Проголосовать за будущее города Кирова, Кировской области. Я надеюсь, что все понимают, что сегодня мы определяем будущее нашей области, любимого города и сегодня мы все выступаем как одна команда, команда, которая любит область, город Киров, нашу Родину, команда, которая готова объединиться во имя России", — сказал Соколов журналистам.
Напомним: в единый день голосования в России проводится 4,7 тысячи выборов различного уровня. Речь идёт о 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Основной день — 11 сентября, в отдельных регионах выборы проходят в течение трёх дней начиная с 9 сентября. Россияне будут голосовать за депутатов регионального и местного уровня: состоятся выборы в шесть законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум. Также пройдёт 15 кампаний по выборам губернаторов. Ожидается, что свои голоса отдадут более 44 миллионов избирателей.
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