"Единая Россия" откроет новые секции в рамках проекта "Za самбо" в России и Донбассе
Зал самбо в ДНР в рамках проекта "Za самбо". Обложка © Сайт "Единой России"
"Единая Россия" в рамках проекта "Zа самбо" откроет более пяти тысяч залов по всей России, в Донбассе и на освобождённых территориях. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
Новый партпроект активно развивается в Краснодарском крае, Воронежской области, другие регионы страны также принимают в нём активное участие, отметил он.
"Тем не менее мы с президентом Всероссийской ассоциации самбо Сергеем Елисеевым договорились, что выведем этот проект на более масштабный, федеральный уровень с учётом новых регионов Донбасса, освобождённых территорий", — сказал Турчак.
Как добавили в пресс-службе ЕР, ежегодно в рамках проекта "Zа самбо" будет вводиться не менее 500 залов для занятий этим видом спорта. Для популяризации самбо планируется проработать стандарт начальной спортивной подготовки с семи лет. Помимо этого, "Единая Россия" предлагает учредить 16 ноября Всероссийский день самбо и сделать этот вид спорта олимпийским.
Напомним: проект "Zа самбо" был запущен "Единой Россией" в июле текущего года. Его целью являются развитие, популяризация и пропаганда самбо как отечественного вида спорта и важной составляющей российской культуры.