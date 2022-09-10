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10 сентября, 08:26

"Единая Россия" откроет новые секции в рамках проекта "Za самбо" в России и Донбассе

<p>Зал самбо в ДНР в рамках проекта "Za самбо". Обложка © <a href="https://spb.er.ru/activity/news/edinaya-rossiya-v-ramkah-partproekta-za-sambo-otkroet-novye-sekcii-sambo-v-rossii-i-na-donbasse" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> "Единой России"</p>

Зал самбо в ДНР в рамках проекта "Za самбо". Обложка © Сайт "Единой России"

"Единая Россия" в рамках проекта "Zа самбо" откроет более пяти тысяч залов по всей России, в Донбассе и на освобождённых территориях. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Новый партпроект активно развивается в Краснодарском крае, Воронежской области, другие регионы страны также принимают в нём активное участие, отметил он.

"Тем не менее мы с президентом Всероссийской ассоциации самбо Сергеем Елисеевым договорились, что выведем этот проект на более масштабный, федеральный уровень с учётом новых регионов Донбасса, освобождённых территорий", — сказал Турчак.

ДНР присоединится к спортивному проекту "Zа самбо"

ДНР присоединится к спортивному проекту "Zа самбо"

Как добавили в пресс-службе ЕР, ежегодно в рамках проекта "Zа самбо" будет вводиться не менее 500 залов для занятий этим видом спорта. Для популяризации самбо планируется проработать стандарт начальной спортивной подготовки с семи лет. Помимо этого, "Единая Россия" предлагает учредить 16 ноября Всероссийский день самбо и сделать этот вид спорта олимпийским.

Напомним: проект "Zа самбо" был запущен "Единой Россией" в июле текущего года. Его целью являются развитие, популяризация и пропаганда самбо как отечественного вида спорта и важной составляющей российской культуры.

Артур Лапсаков

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