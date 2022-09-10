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10 сентября, 08:24

"Все должны захотеть производить": Экономист рассказал, как ускорить дедолларизацию в России

Экономист Заборцев: Чтобы ускорить дедолларизацию в РФ, нужно формировать новые правила

Дедолларизация требует многолетних усилий только при условии функционирования по правилам международных партнёров. Экономист и предприниматель, директор по инновациям в компании "ОС-Центр" Пётр Заборцев рассказал в беседе с Лайфом, как можно её ускорить в России.

"Дедолларизация требует многолетних усилий, только если вы продолжаете играть по навязанным вам "международными партнёрами" правилам. Всё можно сделать намного быстрее, если играть проактивно и формировать новые правила", — сказал он.

По словам Заборцева, постоянное положительное сальдо торгового баланса РФ намекает, что наши товары для мировой экономики более важны, чем доступная нам продукция из неё. И этим, продолжил эксперт, нужно пользоваться, то есть запустить необходимые РФ процедуры международной торговли, направленные на облагораживание экспорта и импорта нашей страны, а также на работу в нацвалютах с использованием новых мировых соответствующих структур, которые "балансируют торговые сальдо и потоки разных денежных единиц".

Во-первых, подчеркнул экономист, российская политика должна исходить из принципа равноценности торговли с зарубежными странами. Если РФ поставляет государствам то, что востребовано на их рынках, то и они должны предлагать равноценную замену. При ином раскладе наша страна становится беднее. Государство, подчеркнул Заборцев, должно стремиться к тому, чтобы сальдо внешней торговли было близко к нулю хотя бы в среднесрочном периоде.

Во-вторых, при управлении внешней торговлей России следует исходить из интересов развития национальной экономики. По словам эксперта, импорт товаров и услуг должен модерироваться таким образом, чтобы получаемая продукция вела к росту созидательного потенциала нашего производства. Так, отметил он, необходимо, чтобы в центре интереса РФ были оборудование, технологии и целые предприятия. А товары, производящиеся внутри страны, должны быть ограничены в импорте. Заборцев считает, что в реализации такой структурной политики поможет наделение соответствующими полномочиями специального агентства внешней торговли. Ему также необходимо предоставить "адекватный инструментарий".

"В-третьих, нужно запустить активную индустриализацию внутри нашей экономики. На основе управления цепочками передела продукции необходимо создавать целые отрасли и отраслевые кластеры в промышленности", — уверен экономист.

Россия должна сделать производство самой востребованной инвестиционной альтернативой путём повышения рентабельности вложений в промышленность и снижения их рисков. Все должны захотеть этим заниматься, подчеркнул Заборцев.

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Обложка ©

Freepik

Светлана Оперук

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