В России впервые с марта выявили более 53 тысяч случаев ковида за сутки

В России за сутки выявили 53 486 новых случаев коронавируса, такой показатель зафиксирован впервые с марта текущего года. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением болезни.

За сутки госпитализировали 3977 человек, при этом за тот же период выздоровели 46 023 пациента. Всего в России на сегодняшний день зафиксировали 20 013 781 случай коронавируса, 385 262 летальных исхода, из которых 97 — за прошедшие 24 часа.