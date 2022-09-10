НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 сентября, 08:12

В России впервые с марта выявили более 53 тысяч случаев ковида за сутки

В России за сутки выявили 53 486 новых случаев коронавируса, такой показатель зафиксирован впервые с марта текущего года. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением болезни.

За сутки госпитализировали 3977 человек, при этом за тот же период выздоровели 46 023 пациента. Всего в России на сегодняшний день зафиксировали 20 013 781 случай коронавируса, 385 262 летальных исхода, из которых 97 — за прошедшие 24 часа.

Коронавирус готов перекинуться от людей к животным к концу года

Коронавирус готов перекинуться от людей к животным к концу года

Ранее иммунолог Крючков назвал условие, при котором новый штамм вытеснит "омикрон". Однако это не означает, что пандемия пойдёт на спад, отметил эксперт.

Обложка ©

Unsplash

Варвара Романова
  • Новости
  • Коронавирус

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров