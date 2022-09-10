Биологи опровергли слухи о пользе плотного завтрака для похудения

Шотландские биологи из Абердинского университета провели исследование, в ходе которого выяснилось, что плотный завтрак не влияет на то, каким образом усваиваются калории. Результаты эксперимента опубликованы в Science Direct.

"Есть много мифов о времени приёма пищи и о том, как это отражается на массе тела и здоровье", — приводятся слова профессора Александры Джонстон.

Принять участие в эксперименте учёные пригласили людей с лишним и нормальным весом. Их разделили на две группы, независимо от количества килограммов. Некоторым участникам назначили систему с плотным завтраком, а другим — с плотным ужином, а через месяц они поменялись местами. При этом учёные фиксировали общие энергетические затраты участников эксперимента методом двойной маркировки воды.

По результатам исследования стало ясно, что расход энергии и общая потеря веса в обеих группах была одинаковой. Однако испытуемые, которым была предписана диета с плотным завтраком, отметили, что лучше контролировали аппетит при потреблении еды утром. По словам учёных, некоторым удаётся похудеть с помощью такой системы, но это не из-за времени приёма пищи, а из-за специфики их метаболизма и циркадных ритмов.