The Daily Mail: Британские учёные создали уникальный рентген для аэропортов

Учёные из Университетского колледжа Лондона разработали новый рентген для аэропортов, который умеет обнаруживать у людей оружие, наркотики и взрывчатые вещества с точностью в 100%. Об этом сообщила газета The Daily Mail.

"Это исследование продемонстрировало возможность изменить обнаружение скрытых угроз по всему миру, а также такой разнообразной контрабанды, как наркотики и незаконные товары из дикой природы", — сказал соавтор исследования Тристам Райли-Смит.

Для разработки учёные использовали искусственный интеллект. Указывается, что микроскопические изменения или неровности в объектах заставляют рентгеновские лучи искривляться при прохождении через них. Таким образом и обнаруживаются различные текстуры. Маленькие изгибы в этих лучах были всегда, но обычные рентгеновские системы их не видят. Теперь же открытие даёт доступ учёным к огромному количеству ранее не использованных данных. Такая разработка может также использоваться в медицине или для обнаружения слабых мест в промышленных конструкциях.