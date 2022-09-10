СМИ заявили о влиянии слов Путина на решение Евросоюза по газу

Слова президента России Владимира Путина о возможном прекращении поставок топлива в ответ на любые ограничения заставили Евросоюз отказаться от идеи ввода потолка цен на газ. Об этом написал обозреватель The Telegraph Том Рис.

"Брюссель не стал ограничивать цены на российский газ после предупреждения Путина о приостановке поставок в случае принятия подобного решения", — сказано в материале.

По словам журналиста, на прошедшем совещании министры попросили Еврокомиссию разработать подробный план по смягчению напряжённости на энергетических рынках, в особенности на фоне острого кризиса вследствие резкого роста цен на энергоносители и их дефицита. Сейчас, пишет журналист, чиновники в экстренном порядке пытаются подготовиться к суровой зиме.