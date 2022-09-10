6 правдивых народных примет, что мужчина думает о вас, когда не рядом

Бывало ли у вас чувство или внезапное подозрение, что кто-то именно сейчас вас вспоминает? Интуиция так и кричала, что мужчина думает о вас в этот момент, скучает, хочет оказаться рядом. Есть ли народные приметы, говорящие о таком? Конечно. И мы расскажем про самые правдивые из них, которые доказывают, что парень, находясь на расстоянии, думает о вас.

1. Икота

Одна из самых распространённых народных примет, указывающих на то, что кто-то сейчас о вас думает или вспоминает, — неожиданная икота. Конечно, важно понимать, что речь не про то нарушение функции дыхания, что вызвано испугом или поеданием булочки всухомятку. Если женщина без явных причин начинает икать, да ещё длится всё долго, — это верный признак, что где-то на расстоянии мужчина сейчас про неё вспоминает. Все же ещё с детства знают, что, долго икая, нужно начать перечислять имена людей, кто, возможно, сейчас думает о вас. Замечали, что икота проходит, как только мысленно или вслух произнесёшь верное имя? Примета работает.

2. Внезапное чиханье

Народная примета гласит: чиханье — признак, что о женщине думает мужчина. Фото © Freepik

Помимо икоты верной приметой, что о вас кто-то подумал, считается ещё и чиханье без причин. Это не аллергия, вы не находитесь в пыльном помещении или около цветов, не простужены. Чем ярче чувства у человека, тем большее количество раз будет чихать девушка. Народная примета также гласит, что, если вы чихнули нечётное количество раз, влюблённый в вас мужчина находится рядом и, возможно, вы даже его знаете. Лайфхак по вычислению тайных поклонников.

3. Зуд в груди

Самая верная примета, что где-то вдалеке мужчина думает и скучает по любимой, — зуд в груди девушки. Причём внезапная и нестерпимая чесотка говорит об искренних и сильных чувствах, которые испытывает к женщине партнёр. Но в этом поверье интересно ещё и то, что его трактовки различны в зависимости от того, где именно у девушки зачесалась грудь. Если с левой стороны — мужчина отвечает на чувства дамы взаимностью. А если с правой — скоро прекрасная особа встретит настоящую любовь. Либо случится небольшой флирт на стороне, если женщина уже состоит в отношениях.

4. Горят щёки

Вдруг покраснели щёки? Это примета, что вас кто-то вспоминает. Фото © Freepik

Признаком, что кто-то в данный момент думает о вас, можно уверенно считать покрасневшие щёки. Народная примета, в которую верили с давних времён и говорили человеку, что его вспоминают, если внезапно заалели щёки или кончики ушей. Правда, скорее всего, мужчина думает об избраннице не совсем лестно, а злится на неё и ругает.

5. Покраснели и слезятся глаза

Эту народную примету можно считать правдивой, если у вас нет аллергии, вы не сидели продолжительное время перед экраном компьютера или со смартфоном, вам не дует в глаза пронизывающий ветер. Внезапное покраснение глаз, зуд или слезливость тоже указывают на то, что где-то на расстоянии мужчина вспоминает о вас. И в этой примете есть хорошая сторона и плохая. Если чешется левый глаз, о женщине думают с добротой и любовью, а если правый — критикуют.

6. Мужчина неожиданно приснился

Неожиданно мужчина появился в вашем сне? Это признак, что он сильно скучает. Фото © Freepik

И ещё одной верной народной приметой, что мужчина скучает и часто про вас вспоминает, станет появление его в ваших снах. Мы все тесно связаны с энергетическими полями других людей и Земли. Только представьте, насколько сильно партнёр любит женщину, что смог появиться у неё во сне! Но правдивой примета станет только в том случае, если барышня не думала перед сном о мужчине сама. Он должен прийти в её сновидения спонтанно.