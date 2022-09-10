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10 сентября, 07:00

10 кадров с узорами, которые создала природа, и это невозможно развидеть

Природа — главный художник в этой вселенной, и 10 снимков ниже — тому доказательство. Собрали фото узоров, к которым даже не притрагивался человек, и это какое-то чудо.

"У кота моей тёти на шёрстке можно прочитать NO ("НЕТ")", — 04SHADOWRIDER.

Фото © Reddit / 04SHADOWRIDER

Фото © Reddit / 04SHADOWRIDER

"Вот какой морозный рисунок я увидел на машине сегодня утром", — CalTech0003.

Фото © Reddit / CalTech0003

Фото © Reddit / CalTech0003

"Лист с огненным рисунком на нём", — Code2008.

Фото © Reddit / Code2008

Фото © Reddit / Code2008

"Кактус расцвёл и теперь улыбается мне", — twig_farm.

Фото © Reddit / twig_farm

Фото © Reddit / twig_farm

"Сухой листик замаскировался в камуфляж", — vanlue.

Фото © Reddit / vanlue

Фото © Reddit / vanlue

"Рисунок на этом пеньке похож на картину Ван Гога. Такая вот деревянная "Звёздная ночь", — grumpytogepi.

Фото © Reddit / grumpytogepi

Фото © Reddit / grumpytogepi

"Видели когда-нибудь цветок в клеточку?" josefugly.

Фото © Reddit / josefugly

Фото © Reddit / josefugly

"Срубили клён, а внутри — узор в виде кленового листа", — Demiurge7.

Фото © Reddit / Demiurge7

Фото © Reddit / Demiurge7

"Внутри старого дерева узор из подковок", — Jag2701.

Фото © Reddit / Jag2701

Фото © Reddit / Jag2701

"Моя морская свинка — шахматистка", — Dav1ddestruct10n.

Фото © Reddit / Dav1ddestruct10n

Фото © Reddit / Dav1ddestruct10n

10 фото удивительных чучел, доказывающих, что таксидермия — действительно искусство

10 фото удивительных чучел, доказывающих, что таксидермия — действительно искусство

Обложка ©

Reddit / grumpytogepi, Code2008

Сергей Трофимов

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