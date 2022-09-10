10 кадров с узорами, которые создала природа, и это невозможно развидеть
Природа — главный художник в этой вселенной, и 10 снимков ниже — тому доказательство. Собрали фото узоров, к которым даже не притрагивался человек, и это какое-то чудо.
"У кота моей тёти на шёрстке можно прочитать NO ("НЕТ")", — 04SHADOWRIDER.
Фото © Reddit / 04SHADOWRIDER
"Вот какой морозный рисунок я увидел на машине сегодня утром", — CalTech0003.
Фото © Reddit / CalTech0003
"Лист с огненным рисунком на нём", — Code2008.
Фото © Reddit / Code2008
"Кактус расцвёл и теперь улыбается мне", — twig_farm.
Фото © Reddit / twig_farm
"Сухой листик замаскировался в камуфляж", — vanlue.
Фото © Reddit / vanlue
"Рисунок на этом пеньке похож на картину Ван Гога. Такая вот деревянная "Звёздная ночь", — grumpytogepi.
Фото © Reddit / grumpytogepi
"Видели когда-нибудь цветок в клеточку?" — josefugly.
Фото © Reddit / josefugly
"Срубили клён, а внутри — узор в виде кленового листа", — Demiurge7.
Фото © Reddit / Demiurge7
"Внутри старого дерева узор из подковок", — Jag2701.
Фото © Reddit / Jag2701
"Моя морская свинка — шахматистка", — Dav1ddestruct10n.
Фото © Reddit / Dav1ddestruct10n
Reddit / grumpytogepi, Code2008