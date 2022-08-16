10 фото удивительных чучел, доказывающих, что таксидермия — действительно искусство
Думаете, чучела — жутковатые и скучные штуки только для музеев и скорбящих хозяев домашних животных? Сейчас вас переубедим. Собрали 10 примеров таксидермии, от которых у кого угодно отвалится челюсть.
"Вот птичка, которую я сделал из крыльев бабочек. Не классическая таксидермия, конечно, но, надеюсь, вам понравится", — restinpieces_aus.
Фото © Reddit / restinpieces_aus
"Мой любимый кот, Лео", — vampire_rose666.
Фото © Reddit / vampire_rose666
"Мой потрясающий павлин умер своей смертью, поэтому я попросил, чтобы из него сделали чучело", — pumpkinmum.
Фото © Reddit / pumpkinmum
"Мышь-зомби (крадётся)", — PaxtonGateSF.
Фото © Reddit / PaxtonGateSF
"Сделал скульптуру, для которой понадобились частички больше 70 насекомых", — Schroothoop.
Фото © Reddit / Schroothoop
"Моя первая работа. Исключительно довольна результатом", — Pantherwings.
Фото © Reddit / Pantherwings
"Чучело скунса, которое я сама сделала", — Littlemorte.
Фото © Reddit / Littlemorte
"А я всё ещё учусь! Знаю, она не безупречна, но я так горжусь!" — ScratchParticular907.
Фото © Reddit / ScratchParticular907
"Моё последнее творение…. Отреставрированная и сделанная по индивидуальному заказу голова оленя "Мадам Саафир", — Beginning_Web_775.
Фото © Reddit / Beginning_Web_775
"Мой карантинный шедевр — семейный портрет", — tmbtaxidermy.
Фото © Reddit / tmbtaxidermy
Животные/ домашние питомцы
Reddit / Beginning_Web_775, vampire_rose666