10 фото удивительных чучел, доказывающих, что таксидермия — действительно искусство

"Вот птичка, которую я сделал из крыльев бабочек. Не классическая таксидермия, конечно, но, надеюсь, вам понравится", — restinpieces_aus.

Фото © Reddit / restinpieces_aus

Фото © Reddit / vampire_rose666

"Мой потрясающий павлин умер своей смертью, поэтому я попросил, чтобы из него сделали чучело", — pumpkinmum.

Фото © Reddit / pumpkinmum

Фото © Reddit / PaxtonGateSF

"Сделал скульптуру, для которой понадобились частички больше 70 насекомых", — Schroothoop.

Фото © Reddit / Schroothoop

"Моя первая работа. Исключительно довольна результатом", — Pantherwings.

Фото © Reddit / Pantherwings

"Чучело скунса, которое я сама сделала", — Littlemorte.

Фото © Reddit / Littlemorte

"А я всё ещё учусь! Знаю, она не безупречна, но я так горжусь!" — ScratchParticular907.

Фото © Reddit / ScratchParticular907

"Моё последнее творение…. Отреставрированная и сделанная по индивидуальному заказу голова оленя "Мадам Саафир", — Beginning_Web_775.

Фото © Reddit / Beginning_Web_775

"Мой карантинный шедевр — семейный портрет", — tmbtaxidermy.