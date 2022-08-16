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16 августа, 12:15

10 фото удивительных чучел, доказывающих, что таксидермия — действительно искусство

Думаете, чучела — жутковатые и скучные штуки только для музеев и скорбящих хозяев домашних животных? Сейчас вас переубедим. Собрали 10 примеров таксидермии, от которых у кого угодно отвалится челюсть.

"Вот птичка, которую я сделал из крыльев бабочек. Не классическая таксидермия, конечно, но, надеюсь, вам понравится", — restinpieces_aus.

Фото © Reddit / restinpieces_aus

Фото © Reddit / restinpieces_aus

"Мой любимый кот, Лео", — vampire_rose666.

Фото © Reddit / vampire_rose666

Фото © Reddit / vampire_rose666

"Мой потрясающий павлин умер своей смертью, поэтому я попросил, чтобы из него сделали чучело", — pumpkinmum.

Фото © Reddit / pumpkinmum

Фото © Reddit / pumpkinmum

"Мышь-зомби (крадётся)", — PaxtonGateSF.

Фото © Reddit / PaxtonGateSF

Фото © Reddit / PaxtonGateSF

"Сделал скульптуру, для которой понадобились частички больше 70 насекомых", — Schroothoop.

Фото © Reddit / Schroothoop

Фото © Reddit / Schroothoop

"Моя первая работа. Исключительно довольна результатом", — Pantherwings.

Фото © Reddit / Pantherwings

Фото © Reddit / Pantherwings

"Чучело скунса, которое я сама сделала", — Littlemorte.

Фото © Reddit / Littlemorte

Фото © Reddit / Littlemorte

"А я всё ещё учусь! Знаю, она не безупречна, но я так горжусь!" ScratchParticular907.

Фото © Reddit / ScratchParticular907

Фото © Reddit / ScratchParticular907

"Моё последнее творение…. Отреставрированная и сделанная по индивидуальному заказу голова оленя "Мадам Саафир", — Beginning_Web_775.

Фото © Reddit / Beginning_Web_775

Фото © Reddit / Beginning_Web_775

"Мой карантинный шедевр — семейный портрет", — tmbtaxidermy.

Фото © Reddit / tmbtaxidermy

Фото © Reddit / tmbtaxidermy

Хозяева решили принарядить питомцев, но это больше похоже на жестокое обращение с животными

Хозяева решили принарядить питомцев, но это больше похоже на жестокое обращение с животными

Обложка ©

Reddit / Beginning_Web_775, vampire_rose666

Сергей Трофимов

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