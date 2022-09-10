Отказавшиеся от суицида рассказали, что уберегло их от самого неправильного решения в жизни

Суицид — худшее решение, которое может принять человек, ведь у него никогда не будет шанса исправить свою ошибку. Но есть счастливчики, которых судьба отвела, и они не могут быть более благодарными. Их истории — в подборке к Всемирному дню предотвращения самоубийств.

"Мне позвонила компания друзей и пригласила потусоваться. Помню, тогда я подумал: "Ну, в другой раз!" — LuciferIsFallen.

"Звучит чертовски глупо, но меня спасла компьютерная игра. У меня уже был план и всё такое, я выбрал дату и написал предсмертную записку. Но за несколько дней до того самого дня моя мама пришла домой и подарила мне игру Assassin's Creed. Black Flag. Тогда у нас была напряжёнка с деньгами, поэтому я был в шоке. Я сел за компьютер, и в итоге меня так поглотил этот мир, что я пропустил назначенную дату. Я осознал это, когда обсуждал с сестрой свою новую игру. Так и не мог вспомнить, почему я хотел пойти на это... Несколько лет спустя, когда мне исполнилось 18 лет, я сделал первую татуировку — логотип Assassin's Creed на запястье. Люди часто спрашивают почему, а я просто отвечаю, что это моя любимая игра. И только один я знаю реальную причину", — Maxx1999.

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"Мой брат. Он обнаружил, что я, "как идиот, вырубился пьяный за рулём заведённой машины" и "был настолько пьян, что даже гараж не открыл". Всё изменилось. Сколько любви и заботы он проявил ко мне в тот момент — всё это заставило меня понять, как мне повезло, и сколько боли я причинил бы ему и всей семье. Он спас мне жизнь во всех смыслах", — Billbapoker.

"Южный парк", без шуток. Это был канун Рождества, и вот я один в гостиничном номере. Состояние ужасное. Уже решил — всё, надо с этим завязывать. Но в этот момент по телевизору начался эпизод, в котором Стэн, один из главных героев, по любому поводу начинал драматизировать. Он попал в яблочко. Я посмеялся и решил: раз уж могу смеяться, значит, не всё так уж и плохо", — Justasimplewanker21.

"Моя глупо выглядящая собака с её идиотской мордой. Боже, как я её любил! Никто не смог бы позаботиться о ней. Она умерла в прошлом году, но с тех пор я поговорил со специалистом о моей депрессии. Так что её миссия выполнена. Хорошая девочка", — HiroshiTamaki.

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"В те времена, когда я был на самом дне, мне приснилось, как лежу в больнице и умираю, пока в меня воткнута куча трубок, а рядом пищит кардиомонитор. Вдруг дверь открылась, и в палату вошла семья. Вместе с собакой, которая вскочила на кровать и начала лизать мне лицо, будто это могло меня спасти. Я резко проснулся и зарыдал: знал, что должен поправиться, ведь моя семья и собака любят меня. Этот сон приснился мне больше 20 лет назад", — Johhnymaddog316.

"Я шёл по краю моста. Было где-то два часа ночи. <...> И вот за считаные метры до того места, где я собирался всё сделать, ко мне на машине подъехал какой-то парень и спросил: "Эй, чувак... где мне найти ближайший "Макдоналдс"?" Я ему как мог помог, он поблагодарил меня и уехал. Тогда я всё ещё стоял на своём, но момент уже был упущен. Я так и не решился. Вернулся домой, лёг спать и никогда об этом никому не рассказывал. Надеюсь, этот парень нашёл "Макдоналдс", — M3gaC00l.

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"Мой сын и понимание того, что я нужна ему больше, чем моё нежелание существовать", — Pinkie87600.

"Я уже был готов совершить это, как в комнату вошла моя собака. Она была такая белая, пушистая. Просто села и стала смотреть на меня. Казалось, ей было интересно, решусь я или нет. Так что сдался, взял её на ручки, и мы пошли смотреть телик", — Impressive-Body-1702.