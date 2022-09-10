15 географических названий, которые доведут любого русского человека до слёз
Повод посмеяться можно найти где угодно, даже на карте. Проект ania_na_karte собирает самые забавные географические названия, и вот 15 примеров оттуда.
Вот это перекрёсток
Передаём привет студентам
Школьникам тоже
Сама река Иллюзия достойна отдельного внимания, но этот дуэт... поэтично
Кто дал на это разрешение?
Если вам интересно, что скрывается за этим названием, фотографии можно посмотреть тут
Вот это киндер-сюрприз
Прости (прости)
Эта шутка, над которой в "Твиттере" все будут смеяться
Мы этой осенью
Очень православно, очень по-христиански
Никто: ...
Абсолютно никто: ...
Бабушка, когда нужно кого-то поздравить:
Вот это совпадение
Когда выкопали всю картошку и решили отметить
Наша жизнь
Twitter / ania_na_karte