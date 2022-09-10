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10 сентября, 07:30

15 географических названий, которые доведут любого русского человека до слёз

Повод посмеяться можно найти где угодно, даже на карте. Проект ania_na_karte собирает самые забавные географические названия, и вот 15 примеров оттуда.

Вот это перекрёсток

Фото © Twitter / ania_na_karte

Фото © Twitter / ania_na_karte

Передаём привет студентам

Фото © Twitter / ania_na_karte

Фото © Twitter / ania_na_karte

Школьникам тоже

Фото © Twitter / ania_na_karte

Фото © Twitter / ania_na_karte

Сама река Иллюзия достойна отдельного внимания, но этот дуэт... поэтично

Фото © Twitter / ania_na_karte

Фото © Twitter / ania_na_karte

Кто дал на это разрешение?

Фото © Twitter / ania_na_karte

Фото © Twitter / ania_na_karte

Если вам интересно, что скрывается за этим названием, фотографии можно посмотреть тут

Фото © Twitter / ania_na_karte

Фото © Twitter / ania_na_karte

Вот это киндер-сюрприз

Фото © Twitter / ania_na_karte

Фото © Twitter / ania_na_karte

Прости (прости)

Фото © Twitter / ania_na_karte

Фото © Twitter / ania_na_karte

Эта шутка, над которой в "Твиттере" все будут смеяться

Фото © Twitter / ania_na_karte

Фото © Twitter / ania_na_karte

Мы этой осенью

Фото © Twitter / ania_na_karte

Фото © Twitter / ania_na_karte

Очень православно, очень по-христиански

Фото © Twitter / ania_na_karte

Фото © Twitter / ania_na_karte

Никто: ...

Абсолютно никто: ...

Бабушка, когда нужно кого-то поздравить:

Фото © Twitter / ania_na_karte

Фото © Twitter / ania_na_karte

Вот это совпадение

Фото © Twitter / ania_na_karte

Фото © Twitter / ania_na_karte

Когда выкопали всю картошку и решили отметить

Фото © Twitter / ania_na_karte

Фото © Twitter / ania_na_karte

Наша жизнь

Фото © Twitter / ania_na_karte

Фото © Twitter / ania_na_karte

10 смешных историй, которые поймут только наши врачи, а другим и пытаться не стоит

10 смешных историй, которые поймут только наши врачи, а другим и пытаться не стоит

Обложка ©

Twitter / ania_na_karte

Сергей Трофимов

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