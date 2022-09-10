15 географических названий, которые доведут любого русского человека до слёз

Вот это перекрёсток

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Передаём привет студентам

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Школьникам тоже

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Сама река Иллюзия достойна отдельного внимания, но этот дуэт... поэтично

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Кто дал на это разрешение?

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Если вам интересно, что скрывается за этим названием, фотографии можно посмотреть тут

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Вот это киндер-сюрприз

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Прости (прости)

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Эта шутка, над которой в "Твиттере" все будут смеяться

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Мы этой осенью

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Очень православно, очень по-христиански

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Никто: ... Абсолютно никто: ... Бабушка, когда нужно кого-то поздравить:

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Вот это совпадение

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Когда выкопали всю картошку и решили отметить

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Наша жизнь