Почему любители порно — плохие любовники

Нередко случается, что мужчина и женщина в паре очень разные по темпераменту. Например, когда парень постоянно голоден до секса, а партнёрша не столь ненасытна, кавалер может восполнить недостаток интима мастурбацией. В этом случае просмотр порнофильмов никак не повлияет на либидо представителя сильного пола, заверила семейный психолог, сексолог, ведущая подкаста "Ролевые игры" Ирина Макеева.

Когда порно положительно влияет на мужчину?

Просмотр порнофильмов даёт положительный эффект в случае, если у мужчины нет постоянной девушки. Кино для взрослых показывает то, что не удалось попробовать в реальной жизни, а ещё помогает расслабиться и пофантазировать, например, на тему секса втроём или даже оргии.

Негативное влияние порно на мужское либидо

Некоторые кавалеры пытаются повторить в реальной жизни то, что видели в порно, забывая о комфорте избранницы. Фото © Freepik

Стоит упомянуть и о негативном влиянии порно на либидо у мужчин. Некоторые кавалеры после просмотра клубнички чувствуют себя настолько на коне, что пытаются повторить действия порноактёров, забывая про комфорт второй половинки. Всегда надо помнить, что порно — шоу, цель которого — возбудить и удовлетворить. Как в любом представлении, в фильмах 18+ есть спецэффекты, никак не соответствующие реальности, подчеркнула Макеева в беседе с "Газетой.ru".