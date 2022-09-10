ЦИК зафиксировала 15 попыток кибератак из-за границы на систему ДЭГ с начала выборов

Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) подверглась 15 попыткам хакерских атак из-за границы высокой степени критичности в ходе первого дня голосования на выборах. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

"Что касается ДЭГ: в течение первого дня голосования фиксировали большой объём различных обращений из-за границы, в том числе 15 потенциально опасных воздействий высокой степени критичности", — сказала она.

Так, примерно с 15:00 до 16:00 проводились попытки DDoS-атак на прикладном уровне из Прибалтики, а с 14:00 до 15:00 фиксировались попытки массового подбора паролей учётных записей единой системы. Все они были успешно отражены, добавила глава ЦИК. Кроме того, примерно треть подозрительного сетевого трафика отфильтровывалась ещё на подходе на магистральных каналах связи по географическому признаку.

Ранее Памфилова сообщила, что первый день голосования в регионах прошёл без серьёзных происшествий. По её словам, в Центризбиркоме "дотошно разбирались" в публикациях о потенциальных нарушениях.