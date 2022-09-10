Памфилова: Первый день голосования в регионах прошёл без серьёзных происшествий

Первый день выборов в регионах 9 сентября прошёл без заметных происшествий, в Центризбиркоме отслеживали СМИ и соцсети по этой теме. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова в ходе работы информационного центра комиссии.

"Если честно, вчера день прошёл в основном без особых каких-то происшествий", — сказала она, отметив, что в Центризбиркоме "дотошно разбирались" в публикациях о потенциальных нарушениях.