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10 сентября, 07:39

Памфилова: Первый день голосования в регионах прошёл без серьёзных происшествий

Первый день выборов в регионах 9 сентября прошёл без заметных происшествий, в Центризбиркоме отслеживали СМИ и соцсети по этой теме. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова в ходе работы информационного центра комиссии.

"Если честно, вчера день прошёл в основном без особых каких-то происшествий", — сказала она, отметив, что в Центризбиркоме "дотошно разбирались" в публикациях о потенциальных нарушениях.

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Напомним: в единый день голосования в России проводится 4,7 тысячи выборов различного уровня. Речь идёт о 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Основной день — 11 сентября, в отдельных регионах выборы проходят в течение трёх дней начиная с 9 сентября. Россияне будут голосовать за депутатов регионального и местного уровня: состоятся выборы в шесть законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум. Также пройдёт 15 кампаний по выборам губернаторов. Ожидается, что свои голоса отдадут более 44 миллионов избирателей.

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Агентство городских новостей “Москва” / Кирилл Зыков

Варвара Романова

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